Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma, 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında lider Napoli, Juventus'u uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 skorla puanı kapan takım oldu. Süper Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarında da heyecan dorukta. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Nisan 2023 Salı maç programı.