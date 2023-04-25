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Süper Lig güncel puan durumu 31. hafta

Süper Lig puan durumunu sizler için hazırladık. Süper Lig 31. hafta açılış maçında lider Galatasaray ile Fatih Karagümrük 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma 3-3 sona erdi. Antalyaspor ile Sivasspor, kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Giresunspor, sahasında Başakşehir’e 2-4 yenildi. Peki Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 31. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu.

11:56 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig puan durumu güncel

Süper lig güncel puan durumu haberimizde. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi ve sarı-lacivertliler zirve ile puan farkını indirme fırsatını değerlendiremedi. Antalyaspor evinde Sivasspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 4-2 mağlup ederek saha ayrımı olmaksızın 3, dış saha özelinde ise 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmış oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar, Ümraniyespor'u 2-0 ile geçerken yine son haftaların formda isimleri Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar sahnedeydi.

Süper Lig Puan Durumu 31. hafta maç sonuçları

22 Nisan, Cumartesi

19:00 HangiKredi Ümraniyespor 0 - 2 Beşiktaş

23 Nisan, Pazar

Adana Demirspor 5 - 3 Yukatel Kayserispor

Galatasaray 3 - 3 VavaCars Fatih Karagümrük

Gaziantep FK 0 - 3 Corendon Alanyaspor

Atakaş Hatayspor 0 - 3 MKE Ankaragücü

24 Nisan, Pazartesi

Bitexen Giresunspor 2 - 4 Medipol Başakşehir

Fraport TAV Antalyaspor 1 - 2 Demir Grup Sivasspor

Fenerbahçe 3 - 3 İstanbulspor

Süper Lig puan durumu (31. hafta)


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