Süper Lig puan durumu güncel
Süper lig güncel puan durumu haberimizde. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi ve sarı-lacivertliler zirve ile puan farkını indirme fırsatını değerlendiremedi. Antalyaspor evinde Sivasspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 4-2 mağlup ederek saha ayrımı olmaksızın 3, dış saha özelinde ise 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmış oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar, Ümraniyespor'u 2-0 ile geçerken yine son haftaların formda isimleri Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar sahnedeydi.
Süper Lig Puan Durumu 31. hafta maç sonuçları
19:00 HangiKredi Ümraniyespor 0 - 2 Beşiktaş
Adana Demirspor 5 - 3 Yukatel Kayserispor
Galatasaray 3 - 3 VavaCars Fatih Karagümrük
Gaziantep FK 0 - 3 Corendon Alanyaspor
Atakaş Hatayspor 0 - 3 MKE Ankaragücü
Bitexen Giresunspor 2 - 4 Medipol Başakşehir
Fraport TAV Antalyaspor 1 - 2 Demir Grup Sivasspor
Fenerbahçe 3 - 3 İstanbulspor