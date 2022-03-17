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Takdir hesaplama: takdir nasıl, kaç puanla alınır?

Milyonlarca öğrenceyi karne heyecanına boğan "takdir belgesi" bugün karnelerini alacaklar için büyük heyecan barındırıyor. Bir başarı belgesi olan "takdir belgesi"ni almak için en az 85 puan almak gerekli iken peki, bu puanlamaların hesaplamaları nasıl yapılıyor? 4,5,6,7,8,9,10,11,12.sınıf takdir hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır? E okul ile 2022 Takdir hesaplama ekranı ve buna dair tüm bilgiler haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Takdir hesaplama: takdir nasıl, kaç puanla alınır?
​Takdir hesaplama: takdir nasıl, kaç puanla alınır? ​

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğince belirlenmiştir. Peki, takdir belgesi nasıl hesaplanır, nasıl ve kaç puanla alınır? İşte detaylar.

TAKDİR BELGESİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

  • Karnelerini alacak olanlar tarafından araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle öğrenciler takdir-teşekkür alıp almadıklarını öğrenebiliyor. 85,00 ve daha yukarı puanı alanlar takdir belgesi alacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

  • 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,
  • Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

KARNE NOT ORTALAMASI HESAPLAMA AŞAMALARI

Takdir hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca yapılabiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

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