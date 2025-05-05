Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlere bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. Vatandaşların telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan sistem resmen devreye alındı.

TÜM TARİFELER TEK PLATFORMDA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geliştirilen yeni hizmet sayesinde vatandaşlar, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren ve en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifelerini tek bir platform üzerinden karşılaştırabilecek. Böylece kullanıcılar, farklı internet sitelerini gezmek zorunda kalmadan ihtiyaçlarına en uygun tarifeyi bulabilecek.

KRİTERLERE GÖRE DETAYLI KIYASLAMA

Sistemde, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter karşılaştırılabilir hale getirildi. Bu sayede kullanıcılar sadece fiyat üzerinden değil, hizmet koşulları ve avantajları bakımından da bilinçli tercihler yapabilecek.

REKABET ARTACAK, TÜKETİCİ KAZANACAK

Bakan Uraloğlu, yeni sistemin sektördeki rekabeti artıracağını, işletmecilerin daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetler sunma konusunda teşvik edileceğini belirtti. Vatandaşların ise şeffaf bilgi sayesinde zaman kaybetmeden doğru karar verebileceğini ifade etti.

ULUSLARARASI YARIŞMAYA ADAY

Tarife karşılaştırma hizmeti, şimdiden uluslararası düzeyde takdir topladı. Uraloğlu, uygulamanın Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nin (WSIS) “Bilgiye Erişim” kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildiğini açıkladı.

NASIL ERİŞİLİR?

Yeni tarife karşılaştırma hizmetine, e-Devlet üzerinden doğrudan ulaşmak mümkün. Vatandaşlar, Tarife Karşılaştırma üzerinden mobil, sabit internet ve sabit telefon tarifelerini detaylı şekilde karşılaştırabilir.















