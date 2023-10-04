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Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimleri kataloğu yayınlandı

Tarım Kredi Kooperatif Market, her hafta yenilenen indirimli ürünler listesi ile tüketicilere uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunmaktadır. Tarım Kredi Kooperatif Marketler temel ihtiyaç ürünlerinde 20 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında satılacak indirimli ürünleri açıkladı. İşte Tarım Kredi Market indirim ürünler listesi ve fiyatları.

14:31 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tarım Kredi Kooperatif market indirim ürünleri kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif market indirim ürünleri kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde ekim ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 20 Eylül - 5 Ekim tarihlerine özel indirimli ürünler listesini yayınladı. Bu liste kapsamında, gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. İşte Tarım Kredi Marketlerdeki indirime giren ürünler ve fiyatları.

Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri hangi ürünlerde var?

Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli olarak bulabileceğiniz bazı ürünler şunlardır:

  • Süt
  • Nohut
  • Pirinç
  • Mercimek
  • Salça
  • Zeytinyağı
  • Nar ekşisi
  • Tuvalet kağıdı
  • Kağıt havlu
  • Tahin helvası
  • Süzme peynir
  • Siyah zeytin
  • Siyah Çay
  • Şampuan
  • Sıvı sabun çeşitleri
  • Çamaşır yumuşatıcısı ve daha pek çok ürün raflarda indirimli olarak satılmakta.

Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli olarak bulabileceğiniz ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için, marketin internet sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri indirimli ürünler listesi



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