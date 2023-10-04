Tarım Kredi Kooperatif market indirim ürünleri kataloğu
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde ekim ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 20 Eylül - 5 Ekim tarihlerine özel indirimli ürünler listesini yayınladı. Bu liste kapsamında, gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. İşte Tarım Kredi Marketlerdeki indirime giren ürünler ve fiyatları.
Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri hangi ürünlerde var?
Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli olarak bulabileceğiniz bazı ürünler şunlardır:
- Süt
- Nohut
- Pirinç
- Mercimek
- Salça
- Zeytinyağı
- Nar ekşisi
- Tuvalet kağıdı
- Kağıt havlu
- Tahin helvası
- Süzme peynir
- Siyah zeytin
- Siyah Çay
- Şampuan
- Sıvı sabun çeşitleri
- Çamaşır yumuşatıcısı ve daha pek çok ürün raflarda indirimli olarak satılmakta.
Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli olarak bulabileceğiniz ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için, marketin internet sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.