Özgün Tarım Kredi Kooperatif Market 1-15 Kasım güncel indirimli ürünler listesi
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Tarım Kredi Kooperatif Market 1-15 Kasım güncel indirimli ürünler listesi

Tarım kredi market indirimli ürünler sıkı takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde inirim talimatı vermişti. Vatandaşlar o talimattan sonra Tarım kredi market indirim ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesi kataloğu yayınlandı. Buna göre TK dana kuzu sıfır köfte MAP 400 gr tabak 47,90 TL, 400 gr Özlem fermente parmak sucuk 55.50 TL, E.S.K göde tavuk 31.00 TL’den satılmakta. İşte Tarım Kredi market indirimli ürünler kataloğu listesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TARIM KREDİ MARKET İNDİRİM ÜRÜNLERİ: Tarım Kredi Kooperatif Marketinden hangi ürünler indirimde?
Tarım kredi market indirimi ürünler kataloğu

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 40 çeşit üründe indirime gidileceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Tarım kredi marketlerindeki indirime ilişkin ”Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" demişti. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli ürünler kataloğunu sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-15 Kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi güncel: Hangi ürün indirimde?

İşte Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler kataloğu listesi:

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