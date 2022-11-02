Tarım Kredi Kooperatif Market 1-15 Kasım güncel indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 40 çeşit üründe indirime gidileceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Tarım kredi marketlerindeki indirime ilişkin ”Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" demişti. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli ürünler kataloğunu sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-15 Kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi güncel: Hangi ürün indirimde?

İşte Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler kataloğu listesi:

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