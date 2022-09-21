TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek

TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi tarihi araştırmaları son günlerde hız kazandı. Tarihin en büyük Sosyal Konut Projesi başvuruları 14 Eylül tarihi itibarıyla alınmaya başlandı. 31 Ekim’de sona erecek. TOKİ sosyal konut başvuruları e devlet ve bankalar üzerinden yapılacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak. TOKİ sosyal konut projesindeki evler %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Peki, TOKİ kuraları ne zaman belli olacak? TOKİ kura çekimi ne zaman 2022? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak? 2022 sosyal konut kura sonuçları:

TOKİ Başkanı Ömer Bulut hak sahipliği belirleme kurası ile ilgili şunları söyledi: “608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

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TOKİ kura çekimi tarihi etap etap yapılacak. TOKİ 250 bin sosyal konut Kura çekim tarihi Mart 2023'te son bulacak.”

TOKİ konut kura çekiliş sonuçları için tıklayın

TOKİ konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise kura çekilişleri ile ilgili şunları söyledi:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek." dedi. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.”

TOKİ kura çekim tarihleri öğrenmek için tıklayın

TOKİ 2+1, 3+1 daire fiyatları ne kadar, taksit ödemeleri kaç lira?

608 bin lira fiyata sahip, 2+1 konutlar aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılabilecek. İş yeri: İş yerleri 350 bin liradan başlayan fiyatlarla 120 ay vade ile aylık 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Proje kapsamında 350-500 metrekarelik müstakil parsel veya hisseli parsel şeklinde konutlar için altyapısı hazır arsalar da satışa sunulacak.

TOKİ konut arsa fiyatları: TOKİ arsaları kaçtan satacak?

Müstakil parsel arsalar: İlk grupta olan ve fiyatı 192 bin 500 lira olan müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

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Hisseli parsel arsalar: İkinci grupta olan ve fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. Kura çekilişinin kasım ayında yapılacağı beklenmesi nedeniyle sözleşmelerin de o ay içerisinde yapılması halinde TOKİ taksit ödemelerinin aralık ayında başlayacağı söylenebilir.

Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

2023 mart ayında kura çekimlerinin sona ermesinin ardından sözleşmeler imzalanacak. Sözleşme imzalanacağı sırada peşinatlar ödenecek ve taksitler başlayacak.

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TOKİ kura çekilişi nasıl yapılıyor?

Toplu Konut İdasi tarafından yaptırılan konutlarda kura çekilişi belirlenen tarihlerde yapılıyor.

TOKİ konutlarında kura çekilişi şöyle yapılıyor;

1- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

2- Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının yüzde 5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

3- Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının yüzde 25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

4- Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

1. sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,

2. sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

3. sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

4. sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası.

TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılıyor?

TOKİ kura çekilişi, başvurulardan sonra Toplu Konut İdaresi'nin belirlediği tarihlerde yapılıyor.

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TOKİ İstanbul’da konutlar nereye yapılacak?

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TOKİ Ankara’da konutları nerede hangi ilçede?

TOKİ sosyal konut projesinin Ankara'da hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu. Buna göre Ankara'da; Ayaş, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Etimesgut, Polatlı ve Sincan ilçelerinde TOKİ sosyal konut projesi yapılacak.

TOKİ sosyal konutlar İzmir'de hangi ilçelerde yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi İzmir'in Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Merkez, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde yapılacak.

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