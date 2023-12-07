Taşeron işçiye kadro

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Taşeron işçi

, bir işin veya işin bir kısmını asıl işverenin adına üstlenen ve bu iş için asıl işverenle sözleşme imzalayan şirket veya kuruluşun bünyesinde çalışan işçidir.

Taşeron işçiler