Kadınlara erken emeklilik mi var?
Ev hanımlarına emeklilik çıktı mı, emeklilik şartları neler?
Ev hanımlarına emeklilik ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Aile Koruma Kalkanı Programı'nın detaylarını geçtiğimiz günlerde açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her aileden en az bir kişiye iş imkanı sunacağız. Ev hanımlarına yönelik planlarımız var. Ev hanımlarının sigortalılığı konusunda atacağımız adımlar olacak. Emeklilik primlerinin bir kısmını biz ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı. "Aile bizim kutsalımız." diyen Cumhurbaşkanı, "LGBT gibi sapkın akımların varlık göstermesine izin vermeyeceğiz. Aile yapımızı, kadınları ve çocukları koruyacağız." şeklinde konuştu.
Kadınlara erken emeklilik çocuk sayısına göre mi olacak?
Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti. Erken emeklilik detaylarına dair bilgilerin önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.
Ev hanımlarına erken emeklilik nasıl olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’ın gündeminde ilk olarak asgari ücret zammı, emekli ve memur maaş zammı, yeni emeklilik sistemi konuları yer alıyor. Bakan Işıkhan’ın ele alması beklenen dosyalardan biri de Aile Koruma Programı olacak. Bu program ile özellikle ev hanımlarına emeklilik ve sosyal güvence verilmesiyle ilgili destekler yer alıyor. Program çerçevesinde ev hanımlarının primlerinin 3’te birini devlet ödeyecek ve annelere erken emeklilik, uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi destekler verilecek.
Kadınlarda emeklilik yaşı kaç?
Şu anda SGK'lı kadınların emekli olabilmesi için prim gün sayısının 7.200 ve yaşın ise 58 olması gerekiyor. Bağ-Kur'lu kadınlar ise 58 yaşında emekli olabiliyor. Doğum borçlanması yaparak da kadınlar emeklilik süresine erkene çekebilmekte. Sigortalı olduktan sonra doğum yapan kadınlar 3 çocuk için 2160 gün borçlanarak toplamda 6 yıl erken emekli olma imkanına sahiptir. Doğum borçlanması olarak adlandırılan bu sistem sayesinde kadınların doğum nedeniyle çalışamadıkları dönemlerin değerlendirilerek erken emekli olmaları amaçlanır.
Aile Koruma Kalkanı şartları neler?
Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;
- Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,
- Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,
- Yeni evlilikler teşvik edilecektir.