TOKİ'nin "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında Bursa’daki arsaların tapu teslim tarihleri belli oldu. Bursa’da 2 bin 378 altyapılı konut amaçlı arsanın elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlandı ve inşaata hazır hale getirildi. İşte Bursa TOKİ ilk evim arsa tahsis tarihleri.
TOKİ, Türkiye genelinde başlattığı "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında Bursa’daki 2 bin 378 arsanın tapu teslim tarihlerini açıkladı. İhtiyaç sahiplerini uygun fiyatlı arsa sahibi yapmayı hedefleyen bu projede, altyapı çalışmaları tamamlanan arsalar inşaat yapmaya hazır halde teslim edilecek. İhtiyaç sahiplerini uygun fiyatlı arsa sahibi yapmayı hedefleyen bu projede, altyapı çalışmaları tamamlanan arsalar inşaat yapmaya hazır halde teslim edilecek.
BURSA HARMANCIK Müstakil + Müşterek 45 13 Aralık 2024
BURSA ORHANELİ Müşterek 0 20 Aralık 2024
BURSA MERKEZ Müstakil + Müşterek 1,000 3,205 Temmuz 2025
BURSA BÜYÜKORHAN Müstakil + Müşterek 33 9 Ocak 2025
BURSA GEMLİK Müstakil + Müşterek 460 440 Nisan 2025
BURSA GEMLİK Müstakil 440 0 Haziran 2025
BURSA KELES Müstakil + Müşterek 150 45 Temmuz 2025
BURSA ORHANELİ Müstakil 150 0 Şubat 2025
BURSA ORHANGAZİ Müstakil + Müşterek 100 132 Temmuz 2025
TOKİ Arsa ödeme planı
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
TOKİ arsalarına ev yapımı ne zaman başlayacak?
Arsa tapu tescil belgesini alan vatandaşlar, konut inşaatına başlayabilecekler. Konutlar, 350 ile 500 metrekarelik arsalarda en fazla brüt 150 metrekare olacak ve zemin artı 4 veya artı 5 katı geçmeyecek.
TOKİ ilk evim arsasına kaç yılda ev yapılması zorunlu?
Kampanya duyurulduğunda arsaların 2 yıl içinde teslim edileceği vaat edilmişti ve bu süreç şimdi başladı. Konutlar için de 2 yıl içinde tamamlama şartı getirildi. İki yılda konutunu bitiremeyen hak sahiplerinden arsa bedelinin yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.
Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır. Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır. Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.
Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır. İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir. İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir. Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır. İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.
Tahsis nedir?
Tahsis; bazı taşınmazlar ile ilgili olarak şahıslara verilen haklardır. İmar ve gecekondu yönetmelikleri içerisinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine de tapu tahsisi denir. 2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere mülkiyet hakkı verebilir.