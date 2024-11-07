Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 14 ilçeye sahip Eskişehir'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Eskişehir'in ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Eskişehir ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Eskişehir'in posta kodu kaç?

Eskişehir'in posta kodu 26000'dir.

Eskişehir İlçelerinin Posta Kodları

Eskişehir'in pek çok farklı ilçesi adına değişik posta kodları bulunmaktadır.

- Odunpazarı = 26010,

- Tepebaşı = 26120,

- İnönü = 26670,

- Alpu = 26850,

- Günyüzü = 26650,

- Han = 26710,

- Çifteler = 26700

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.







