14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Spor Salonu’nda vatandaşlara birçok müjde verdi. Bu müjdelerden biri de gençlere ücretsiz internet verilmesi oldu. İşte detaylar.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 10 GB İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK, NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen etkinlikte AK Parti'nin seçim beyannamesini kamuoyuna duyurmuştu.

Erdoğan yaptığı konuşmada,

"Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımlarımızı, yoksul insanlarımıza destek vermenin ötesinde, insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden yapılandıracağız. Sahip olduğumuz kültür-sanat değerlerimizin, her alanda işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurarak, ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçireceğiz"

ifadelerini kullanmıştı.

10 GB ücretsiz internetin ne zaman, nereden alınacağı hakkında şuan için net bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. #DoğrusuAkParti pic.twitter.com/xjcj2RdVoU — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 11, 2023



