Emlak vergisi için 5 yıl fırsatı geliyor: Başvuran parasını geri alacak! Ne kadar ödeme alınacak?

Kasım ayında başlayacak olan emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri ile ilgili olarak emekli maaşı alan vatandaşlar için önemli bir muafiyet fırsatı sunuluyor. Emlak vergisinden muafiyet hakkı bulunan emekliler, başvurmaları halinde ödedikleri vergileri 5 yıl geriye dönük olarak geri alabilecekler. Emekli maaşı alan ve belirli şartları karşılayan kişiler, konutları için emlak vergisinden tamamen muaf tutulabiliyor. Bu düzenleme, emeklilerin vergisel yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor ve başvuru şartlarını taşıyanlara ödedikleri vergilerin iadesini mümkün kılıyor.
Kasım ayında emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinin başlayacak olmasıyla birlikte, emekli maaşı alan vatandaşlara tanınan emlak vergisi muafiyeti konusu gündeme geldi. Emekliler için sağlanan bu muafiyet, belirli şartlar altında uygulanıyor. İşte emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için gereken koşullar
Geçen yıl EYT düzenlemesiyle 2 milyon kişi emekliliğe hak kazanırken, bu yıl Ağustos ayına kadar 300 bin kişi daha emekli oldu. Bu rakamın yıl sonunda daha da yükselmesi bekleniyor.
Emekli maaşı bağlananlara bayram ikramiyesi ve maaş promosyonu gibi ek gelir imkanlarının yanı sıra emlak vergisinde de muafiyet tanınıyor. Böylece yüz binlerce kişi için emlak vergisinden muaf olma hakkı sağlanmış oldu.
Bu kapsamda brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutu olan ve SGK’dan alınan emekli maaşı dışında geliri olmayan emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları emlak vergisinden muaf tutuluyor.
Dul ve yetim aylığı alan kişiler de bu haktan faydalanabiliyor. Geçen yıl elde ettiği mevduat faizi ve temettü gibi gelirlerin toplamı 150 bin lirayı aşan emekliler ise bu muafiyetten yararlanamıyor. Muafiyet hakkı emekli olunan yılı izleyen yıldan itibaren başlıyor. Örneğin, 2022 yılında emekli olan ve tek konutu 200 metrekareyi aşmayan, çalışmayan kişiler, 2023 yılında bu muafiyetten faydalanabilir. 2023 yılı içinde emekli maaşı bağlananlar için ise muafiyet 2025 yılında devreye girecek.
MUAFİYET NASIL UYGULANIYOR?
Emekli olan kişilerin muafiyet için bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında ‘Tek Meskeni Olan (intifa hakkına sahip olanlar dahil) Emeklileri, Dul ve Yetimlere Ait Form’ doldurup imzalayarak teslim ediliyor.
HİSSELİ KONUT İÇİN HİSSE ORANINDA MUAFİYET
200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emekliler için de hisse oranında muafiyet uygulanıyor. Ancak bir kişinin sahip olduğu konut dışında miras kalan başka bir evde hissesi varsa, bu durumda muafiyet yapılmıyor.
VERGİ İADESİ ALABİLİRSİNİZ
Emlak vergisinden muaf olmasına rağmen bilmeden ödeme yapanlar o paraları geri alma şansına sahip. Beş yıllık geriye dönük zaman aşımı süresi içinde yapılan ödemeler, şartların karşılandığını gösteren belgelerle belediyeye başvuru yapılarak iade alınabiliyor.
YAZLIK EVİ OLANA MUAFİYET YOK
Sadece yılın belirli dönemlerinde kullanılan yazlık ya da yayla evleri, emlak vergisi muafiyeti kapsamına girmiyor. Ancak emekli olup yıl boyunca sürekli ikamet edilen tek bir yazlık konut için muafiyet uygulanabiliyor. Eğer emekli kişinin bir evi ve bir yazlığı varsa, ikisi için de emlak vergisi ödemesi gerekiyor.
MUAFİYET VAR AMA KİRA VERGİSİ VERMEK ZORUNDALAR
Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturan emekliler de emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor. Ancak, bu durumda kira gelir vergisi devreye giriyor. Tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar ise muafiyet hakkından yararlanamıyor.
YENİ SATIN ALINAN EV İÇİN VERGİ ÖDENİR Mİ?
Bu yıl satılan bir konutun emlak vergisini satıcı ödüyor. Alıcı ise ilk yıl herhangi bir vergi ödemiyor, sadece belediyeye bildirimde bulunuyor. Yeni ev alan kişiler için vergi ödemesi 2025 yılında başlayacak.
EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİTİ KASIM AYINDA
Emlak vergisi her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit ödemeleri Mayıs ayında yapılırken, ikinci taksit ödemeleri Kasım ayında gerçekleştirilecek.
Emlak vergisi ödemelerinde gecikme yaşanması durumunda, geciken taksitler için gecikme faizi uygulanacak.