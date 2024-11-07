VGM burs sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvurusu ile kontenjan dahilinde birçok öğrenciye burs imkanı sağlayacak. 8 ay üzerinden, yeni yılda belirlenecek olan miktar üzerinden aylık bir burs imkanı sağlayacak olan VGM, burs başvurusu hakkında detayları resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.1 Ekim tarihinde başlayan VGM burs başvuruları, 15 Ekim tarihinde sona erdi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler