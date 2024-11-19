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VGM burs sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2024 VGM burs başvuru sonuç tarihi

VGM burs sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2024 VGM burs başvuru sonuç tarihi

10:0219/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
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VGM burs sonuçları
VGM burs sonuçları

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl lisans ve ön lisans öğrencilerine sağlanan eğitim desteğinde bu yıl hak kazanacak öğrenciler merakla bekleniyor. VGM burs sonuçları için heyecan dorukta. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçlarının erişime açılmasının ardından yükseköğrenim burs başvurusu yapanlar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, VGM burs sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2024 2025 VGM burs sonuçları ile ilgili detaylar

VGM burs sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvurusu ile kontenjan dahilinde birçok öğrenciye burs imkanı sağlayacak. 8 ay üzerinden, yeni yılda belirlenecek olan miktar üzerinden aylık bir burs imkanı sağlayacak olan VGM, burs başvurusu hakkında detayları resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.1 Ekim tarihinde başlayan VGM burs başvuruları, 15 Ekim tarihinde sona erdi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) resmi internet sitesinde, ortaöğrenim bursu başvuruları ile ilgili olarak ‘’Başvuru alma dönemi tamamlanmış olup, başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir.’’ ifadeleri yer alıyor.

Yükseköğrenim VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanıyor.

2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2024 - 2025 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle açıklanacak olan tutarda burs yardımı yapılacaktır.



#vgm
#vgm burs sonuçları
#Vakıflar Genel Müdürlüğü

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