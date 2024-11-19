VGM burs sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvurusu ile kontenjan dahilinde birçok öğrenciye burs imkanı sağlayacak. 8 ay üzerinden, yeni yılda belirlenecek olan miktar üzerinden aylık bir burs imkanı sağlayacak olan VGM, burs başvurusu hakkında detayları resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.1 Ekim tarihinde başlayan VGM burs başvuruları, 15 Ekim tarihinde sona erdi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
VGM burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) resmi internet sitesinde, ortaöğrenim bursu başvuruları ile ilgili olarak ‘’Başvuru alma dönemi tamamlanmış olup, başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir.’’ ifadeleri yer alıyor.
Yükseköğrenim VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanıyor.
2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
2024 - 2025 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle açıklanacak olan tutarda burs yardımı yapılacaktır.