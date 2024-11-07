Meteoroloji son dakika bölgelerin hava durumu tahminini paylaştı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli hava şartlarının görülebileceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.





RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





MARMARA





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.





EDİRNE °C, 19°C





Parçalı ve az bulutlu





İSTANBUL °C, 18°C





Parçalı ve az bulutlu





KIRKLARELİ °C, 17°C





Parçalı ve az bulutlu





KOCAELİ °C, 17°C





Parçalı ve az bulutlu

EGE





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.





A.KARAHİSAR °C, 12°C





Az bulutlu ve açık





DENİZLİ °C, 21°C





Az bulutlu ve açık





İZMİR °C, 21°C





Az bulutlu ve açık





MANİSA °C, 20°C





Az bulutlu ve açık





AKDENİZ





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 27°C





Az bulutlu ve açık





ANTALYA °C, 26°C





Az bulutlu ve açık





HATAY °C, 24°C





Az bulutlu ve açık





MERSİN °C, 27°C





Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 14°C





Az bulutlu ve açık





ÇANKIRI °C, 15°C





Az bulutlu ve açık





ESKİŞEHİR °C, 15°C





Az bulutlu ve açık





KONYA °C, 12°C





Az bulutlu ve açık





BATI KARADENİZ





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 15°C





Parçalı ve az bulutlu





DÜZCE °C, 16°C





Parçalı ve az bulutlu





SİNOP °C, 16°C





Parçalı ve az bulutlu





ZONGULDAK °C, 16°C





Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.





AMASYA °C, 15°C





Parçalı bulutlu





ARTVİN °C, 8°C





Parçalı bulutlu





SAMSUN °C, 15°C





Parçalı bulutlu





TRABZON °C, 14°C





Parçalı bulutlu





DOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 9°C





Parçalı bulutlu





KARS °C, 9°C





Parçalı bulutlu





MALATYA °C, 14°C





Az bulutlu ve açık





VAN °C, 11°C





Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 19°C





Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 20°C





Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 17°C





Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 21°C



