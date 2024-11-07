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Meteoroloji son dakika bölgelerin hava durumu tahminini paylaştı!

Meteoroloji son dakika bölgelerin hava durumu tahminini paylaştı!

16:047/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Meteoroloji son dakika hava durumunu paylaştı
Meteoroloji son dakika hava durumunu paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Kasım Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerine göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. İzmir ve çevresinde yağış beklenmezken, bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor. Gün boyunca genel olarak açık hava hâkim olurken, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli hava şartlarının görülebileceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI:
Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR:
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.


EDİRNE °C, 19°C


Parçalı ve az bulutlu


İSTANBUL °C, 18°C


Parçalı ve az bulutlu


KIRKLARELİ °C, 17°C


Parçalı ve az bulutlu


KOCAELİ °C, 17°C


Parçalı ve az bulutlu

EGE


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 12°C


Az bulutlu ve açık


DENİZLİ °C, 21°C


Az bulutlu ve açık


İZMİR °C, 21°C


Az bulutlu ve açık


MANİSA °C, 20°C


Az bulutlu ve açık


AKDENİZ


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 27°C


Az bulutlu ve açık


ANTALYA °C, 26°C


Az bulutlu ve açık


HATAY °C, 24°C


Az bulutlu ve açık


MERSİN °C, 27°C


Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 14°C


Az bulutlu ve açık


ÇANKIRI °C, 15°C


Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR °C, 15°C


Az bulutlu ve açık


KONYA °C, 12°C


Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 15°C


Parçalı ve az bulutlu


DÜZCE °C, 16°C


Parçalı ve az bulutlu


SİNOP °C, 16°C


Parçalı ve az bulutlu


ZONGULDAK °C, 16°C


Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 15°C


Parçalı bulutlu


ARTVİN °C, 8°C


Parçalı bulutlu


SAMSUN °C, 15°C


Parçalı bulutlu


TRABZON °C, 14°C


Parçalı bulutlu


DOĞU ANADOLU


Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 9°C


Parçalı bulutlu


KARS °C, 9°C


Parçalı bulutlu


MALATYA °C, 14°C


Az bulutlu ve açık


VAN °C, 11°C


Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 19°C


Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 20°C


Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 17°C


Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 21°C


Az bulutlu ve açık

#Meteoroloji
#Hava durumu
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