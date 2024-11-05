Xiaomi, 15 serisinin bir diğer modeli olan 15 Pro’yu tanıttı. 15 Pro, 1440 x 3200 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 3200 nitlik parlaklığa sahip 6.73 inçlik LTPO OLED ekranla geliyor. Ayrıca bu panelde Dragon Crystal Glass 2.0 koruması ve ultrasonik parmak izi sensörü de var.

Xiaomi 15 Pro fiyatı ve özellikleri

Cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile 5299 Yuan (yaklaşık 725 USD) başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Yüksek depolama ve RAM tercih eden kullanıcılar içinse 16 GB RAM + 1 TB depolama sunan özel bir versiyon bulunuyor. Bu özel versiyon, 6499 Yuan (yaklaşık 900 USD) fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Diğer modelde olduğu gibi Pro’nun kalbinde de 12/16 GB RAM ve 256/512/1 TB depolama alanı seçenekleriyle eşleştirilen Snapdragon 8 Elite yongası yer alıyor. Arka tarafta Leica imzalı ve AISP 2.0 hesaplamalı fotoğrafçılık sistemiyle gelen bir kurulum mevcut.

Bu kurulumda Light Fusion 900 sensörünü kullanan 50 megapiksellik ana, 5x optik zoom özelliklli 50 megapiksellik periskop ve 50 megapiksellik ultra geniş üniteleri bulunuyor. Tüm bu donanıma 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 6100 mAh’lık batarya güç veriyor.

Xiaomi 15, mor, yeşil, siyah, beyaz ve parlak gümüş renkte geliyor. Xiaomi 15 Pro’da mor yerine gri renk bulunuyor. Xiaomi 15 serisi, 630 dolar başlangıç fiyatıyla 31 Ekim’de satışa çıkacak.

Xiaomi 15 Pro fiyatı ne kadar?

Bellek ve depolama alanına göre Xiaomi 15 serisinin fiyatları şu şekilde:

12GB + 256GB: 742 dolar

16GB + 512GB: 813 dolar

16GB + 1TB: 911 dolar







