Tam bir yıl önce CHP Genel Başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralan Özgür Özel, son dönemde eleştirilerin hedefi haline geldi.

Siyasette normalleşme üzerinden sık sık Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelen Özel, partinin başarılı olduğunu belirtip kendisi aleyhindeki çağrılara kulak tıkamıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' tartışmaları da partinin içerisindeki bir diğer kriz olarak gündeme gelmişti.

Gazeteci Sinan Burhan, CHP'li 50 milletvekilinin 'Özgür Özel genel başkanlığında işlerin iyi gitmediğini' belirterek imza topladığını ve partiyi olağanüstü kongreye götürmek için çalıştığını iddia etmişti.

Bugün, bu iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki sağ kolu Salıcı'dan 'kurultay' çağrısı: Lütuf değil haktır

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, kurultay konusunda fitili ateşledi.

"CHP, anket yaparak kurulmuş bir parti değildir. Siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez." diyerek Özel'e yüklenen Salıcı, "Kurultay bir lütuf değildir, haktır. Gerekirse Kurultay’a gidilir." ifadelerini kullandı.

Salıcı'nın, X hesabından yaptığı paylaşımdan öne çıkanlar şöyle:

"Edirne’den Kars’a kadar mücadele arkadaşlarımız partimizin siyasi rotasına ilişkin endişelerini benimle ve arkadaşlarımla paylaşıyor.

Sayın Genel Başkanımızın neredeyse her açıklamasının ardından, ne demek istediğini izah etmek durumunda kalması makamına yakışmamaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi anket yaparak kurulmuş bir parti değildir. Siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gerekirse Kurultay’a gidilir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin her genel başkanı son derece saygındır. Öte yandan Partimizin Genel Sekreterlerinden değerli hemşerim Kamil Kırıkoğlu’nun dediği gibi, “padişah da değildir”"

Sayın Genel Başkanımızın kararlarıyla yürütülen parti politikalarının, Partimizin her kademesinde ve seçmenlerimiz arasında açtığı tartışmayı üzülerek gözlemliyorum.



Edirne’den Kars’a kadar mücadele arkadaşlarımız partimizin siyasi rotasına ilişkin endişelerini benimle ve… — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) November 8, 2024

Sık sık atışıyorlar

Geçtiğimiz aylarda kendisini destekleyen delegelerin hukuksuz biçimde ihraç edildiğini savunan Oğuz Kaan Salıcı ile Genel Başkan Özgür Özel arasında söz düellosu yaşanmıştı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Salıcı toplantıda “Parti içi disiplin süreci neden işletilmedi” diyerek, Özel'e tepki göstermişti.



