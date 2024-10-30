CHP'de olağanüstü kurultayın ayak sesleri: 50 vekil imza topladı

CHP'nin geçtiğimiz yılın kasım ayında, "İkinci Yüzyılda Birlik ve Demokrasi” sloganıyla düzenlediği 38. Olağan Kurultayı’nda, “değişimciler”in adayı Özgür Özel 812 oyla yeni genel başkan seçilmişti.

Kurultay’da son kez aday olduğu mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı tutmamış, 13 yıldır yürüttüğü genel başkanlığa, kurultay yenilgisiyle veda etmişti.

Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki gerilim Kurultay sonrası da sürmüş ve partiyi ikiye bölmüştü.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen vekillerin, Özel'in genel başkanlığını kabul etmediği dahi iddia edilmişti. CHP eski lideri, yakın bir süre önce katıldığı canlı yayında Özel'in genel başkanlığına ilişkin sorulan soruya, "İyi bir grup başkanvekiliydi" diyerek yanıt vermişti.

Kavga sürüyor: Araçlarını iade etti

Eski CHP Genel Başkanı'na parti tarafından iki araç tahsis edildiği ve Genel Merkez'in bu araçları geri istediği iddia edilmişti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun araçları kendi isteğiyle geri verdiği belirtildi.

İki aracın geri istendiği yönünde iddialar partide bir başka kavgayı doğurdu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır "Arabaları aldılar, yemekleri kestiler, diye algı yapmak çirkin, ahlaksız, terbiyesizcedir" dedi.

Başarır’a cevap, Kılıçdaroğlu'nun eski basın danışmanı Ömer Topsakal'dan yanıt geldi. Topsakal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir şeyi hak edip etmemesine karar vermek, sizin haddinizi, kapasitenizi ve maalesef ahlakınızı fersah fersah aşacak bir kavramdır" ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı gazeteciler: Lider değişimi olursa şaşırmayın

Partideki bir diğer kriz olan 'cumhurbaşkanı adaylığı' tartışmalarının mimarları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun da partinin başına geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

Yandaş gazeteci Fatih Portakal İBB Başkanı'ndaki değişikliğe dikkat çekerek CHP'de bir lider değişimi yaşanabileceğini söyledi.

CHP'ye yakın isimlerden İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç de İmamoğlu'nun Yenikapı'daki konuşmasıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettiğini dile getirdi.

50 vekil kurultay için çalışmalara başladı

Yaşananların gölgesinde, CHP içinde, Özel yönetimine karşı olağanüstü seçimli kurultayı isteyen yeni bir kanat ortaya çıktı.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni - Gazeteci Sinan Burhan, CHP'li 50 milletvekilinin 'işlerin iyi gitmediğini' belirterek imza topladığını ve partiyi olağanüstü kongreye götürmek için çalıştığını iddia etti.

Dikkat çeken isimler yer alıyor

Bu kanatta yer alan isimler, 1-3 Kasım'daki Antalya kampında, kurultay talebini bir kez daha gündeme getirmeyi planlıyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun dışında gelişen yeni yapılanmada dikkat çeken isimlerin yer aldığı bildirildi.

Ekipte Kasım 2023'teki kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu karşısında İmamoğlu önderliğinde toparlanan “Zoom Cuntası”nda yer alan ve Kılıçdaroğlu döneminde genel başkan yardımcılığı da yapan bazı üst düzey isimler var.

CHP içindeki bu yeni ekibin, partide ağırlık noktası oluşturmadığı ifade ediliyor.



