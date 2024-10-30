Yemek kesilince araçları iade etti

Türkiye, terörle mücadele, bölgesel savaş riski, savunma sanayii yatırımları gibi pek çok yerel ve ulusal meseleyle meşgulken ana muhalefet partisi CHP, yönetim krizleriyle boğuşmaya devam ediyor. Parti içindeki yeni gündem, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruma aracı ve korumalarının yemek giderleri.





KORUMALARIN YEMEK MASRAFI KRİZ OLDU

CHP’deki tartışmanın fitili, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumalarının yemeklerini dışarıdan yememeleri kararıyla ateşlendi. Katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun korumalarının genel merkezde çıkan karavandan yemek yeme önerisinin kabul edildiğini belirten Özgür Özel, "Ben yemeği binamızda yiyorum, neden korumalar dışarıda yesin? Kemal Bey'in etrafındaki bazı kişiler bunu bir mağduriyet yaratmak istiyor. Kemal Bey'in altındaki arabayı biz çekmedik. Biz şunu dedik. Ankara dışındayken her türlü faturayı öderiz. Anka-ra'dayken karavandan yenir" dedi. Özel, korumaların aylık yemek masrafının 60 bin liraya ulaştığını da anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu da bu açıklamaların ardından parti tarafından kendisine tahsis edilen iki aracı genel merkeze iade etti.





AMAÇ KILIÇDAROĞLU’NU UZAKLAŞTIRMAK

CHP kaynakları ise yaşananları büyük bir utanç tablosu olarak değerlendiriyor. Kaynaklar, “CHP tarihinde daha önce görülmemiş bir olayla karşı karşıyayız. Hiçbir genel başkandan korumaların giderleri için uyarı yapılmadı. Belirtilen giderler, alınan devlet yardımlarının yanında çok küçük kalır. Yemek masrafları hiçbir partiyi zor duruma sokmaz. Çözüm süreci, barış görüşmelerinin konuşulduğu bir dönemde CHP’nin çok sıradan ve normal işlerle gündeme gelmesi akıl alır gibi değil” yorumu yapıyor. Bir başka CHP’li kaynak ise yeni yönetimin aldığı yemek kararının asıl amacının Kemal Kılıçdaroğlu’nu partiden tamamen uzaklaştırmak ve dışlamak amacıyla yapıldığını belirtti.











