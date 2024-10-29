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Kılıçdaroğlu cephesinden Altaylı'ya salvo: Salak!

Kılıçdaroğlu cephesinden Altaylı'ya salvo: Salak!

Lokman Özdemir
15:1929/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu - Fatih Altaylı
Kemal Kılıçdaroğlu - Fatih Altaylı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP tarafından makam aracı ve bazı harcamalarının karşılandığını belirterek eleştiren Youtuber Fatih Altaylı'ya Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatı Celal Çelik "Salak" diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nin, partinin 7. Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
'na tahsis edilen araçların iadesini talep ettiği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun, 5 Kasım 2023'te genel başkanlık görevini Özgür Özel’e devretmesinin ardından 356 gün boyunca bu araçları kullandığı belirtildi.


Altaylı'dan eleştiri: Mütevazı halk adamı Gandi niye almış?


YouTuber Fatih Altaylı, CHP'nin 7. Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu’nu makam aracı kullanımından dolayı eleştirdi.



Altaylı
"Deniz Baykal da uzun dönem CHP genel başkanlığı yaptı ama ne koruma, ne ofis, hiçbir şey almadı. Peki ya o mütevazı halk adamı Gandi, niye almış?"
sözleriyle eleştirisini dile getirdi.


"Salaksın"


Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise Altaylı'nın bu eleştirisine
'Salaksın!'
diyerek çok sert yanıt verdi.


Çelik X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evet SALAKSIN"
Cidden bu tanımlama sana cuk oturmuş!
Kin ve nefret duygun seni yiyip bitirmiş, algı yeteneğini tümden kaldırmış, seni iyice Çapsız kılmış!
Ahlak değerlerinden yoksun Fatih;
Çubuk Linç Girişimi sırasındaki video kayıtlarını ya da PKK'nın Artvin'deki saldırısının görüntülerini izlemiş olsaydın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na neden Koruma tahsis edilmiş olduğununu anlardın belki...
Ama pardon sen Salaktın, o yüzden bu gerçekliği algılayamazsın...
Sen; Salak olmanın ötesinde Kötüsün be Fatih Altaylı...
Levent Kırca ne büyük İnsanmış...




#Fatih Altaylı
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu

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