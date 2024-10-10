Kılıçdaroğlu ‘bir geren’ oldu

CHP’de yeni yönetimle daha sık karşı karşıya gelmeye başlayan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi partiyi de böldü. Destekçileri, Kılıçdaroğlu’nun Çankaya’daki ofisini 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile ünlenen Güniz Sokak’a benzetirken eleştirenler de yine yasaklı olduğu dönemde Demirel’i tarif eden “Bir bilen” tanımını Kılıçdaroğlu’na “Bir geren” olarak uyarladı.





ELEŞTİRİ DOZUNU YÜKSELTİYOR

Son açıklama ile “Beyler, kendinize gelin” diye seslenen Kılıçdaroğlu’nun sözleri partide tartışmaları ateşliyor. Partiyi böldüğü iddia edilen Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde eleştiri dozunu artırması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet tarzını ve açıklamalarını da sürekli eleştiren Kılıçdaroğlu’nun, bundan sonra Özel’in her adımını eleştiri konusu yapacağı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun ikili görüşmelerdeki eleştirilerini yeni dönemde kamuoyu önüne de taşıması bekleniyor.





BİR GEREN OLDU

Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisi de CHP’de tartışılan konular arasında. Kılıçdaroğlu’nun Barış Sitesi’nde bulunan ofisi bir dönem 1980 darbesi sonrası yasaklı olduğu dönemde Başkent siyasetine damga vuran 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in konutunun bulunduğu Güniz Sokak’taki eve benzetiliyor. Özel’den şikayetçi olan partililer soluğu burada alıyor. Ancak yönetim yanlıları da Kılıçdaroğlu’nu yine Demirel’in tarif edildiği “Bir bilen” benzetmesinden hareketle “Bir geren” olarak nitelendiriyor.





Araç kirası 77 kat artmış

Mansur Yavaş yönetimindeki CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) sadece iki yılda araç kiralama harcamalarında 77 kat artış olduğu kaydedildi. Yeni Şafak’ın ulaştığı raporlarda, 2022 yılında araç kiralama giderinin 4 milyon 728 bin lira olduğu görülürken 2023 yılında araç kiralama gideri 117 milyon 987 bin lira olarak tespit edildi. “İsraf düzenini yıktık” diye övünen Yavaş'ın bu yılki araç kiralama masrafı ise 364 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 





Yeni anayasaya 3 kod

AK Parti, belirli periyotlarla devam edecek yeni anayasa çalışmalarına ilişkin ilk çalıştayını topladı. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında dün düzenlenen çalıştaya hukukçu, akademisyen, sosyolog, kamu yönetimi ve siyaset bilimcinin de bulunduğu 14 isim katıldı. Öncesinde konuşan Yazıcı yeni anayasanın kodlarına değindi. Yazıcı bu kodların “Yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü” olduğunu vurguladı. Yazıcı, mevcut anayasaya atıfta bulunarak, “Ne kadar değiştirilirse değiştirilsin her zaman darbenin izlerini hatırlatıyor. Bir anayasanın sivil ve özgürlükçü olarak nitelendirilebilmesi için hazırlığı da sivil olarak yapılmalıdır” şeklinde konuştu.  ürk medyasında İslamofobi yükselişte ürk medyasında İslamofobik öğelerinin yükselişe geçtiği ve İslam karşıtlığının güçlendiği bildirildi. TBMM İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Komisyonunda dün RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Gürel sunumda bulundu. Gürel sunumunda, haber programlarında Müslümanlar hakkında çarpıtılmış haberler yayınlandığını ifade ederken, tartışma programlarında Müslümanlar konusunda ayrımcı ve ırkçı söylemlerim dile getirildiğini kaydetti.











