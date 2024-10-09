Siyasetin beyefendisine veda

Millî Görüş Hareketi'nin öncü isimlerinden ve Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda siyasi katıldı. Erdoğan, Kutan'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.