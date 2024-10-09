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Siyasetin beyefendisine veda

Siyasetin beyefendisine veda

Ali Kürşat Büyükada
04:009/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
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Milli Görüş’ün önemli isimlerinden Recai Kutan, Ankara’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kutan’ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazında konuşan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Recai Kutan Ağabeyimiz siyasette bir derviş olunabileceğini gösterdi” dedi.

Millî Görüş Hareketi'nin öncü isimlerinden ve Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda siyasi katıldı. Erdoğan, Kutan'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Recai Kutan

SİYASETİN DERVİŞİ OLDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından cenaze töreninde konuşan eski Diyanet İşleri Başkanı Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Mehmet Görmez,
"Recai Kutan ağabeyimiz siyasette bir derviş olunabileceğini gösterdi. Salih ameli siyasete taşıyan bir büyüğümüzdü
” dedi. Namaz sonrasında Kutan’ın tabutu omuzlara alındığı sırada ‘Mücahit Kutan’ sloganları atıldı. Törenin ardından Kutan’ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MİLLİ GÖRÜŞ CAMİASI UĞURLADI

Karşıyaka Mezarlığında kılınan cenaze namazı çoğu Milli Görüş hareketinden yetişmiş çok sayıda siyasetçiyi buluşturdu. Cenaze törenine TBMM Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MİT Başkanı İbrahim Kalın, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı.


Eski Bakan Tekir korkuttu

  • Cenaze namazına katılan isimler arasında yer alan eski Devlet Bakanı Sabri Tekir, dua esnasında bayıldı. Kalp masajının ardından kendine gelen Tekir, hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.




#Recai Kutan
#cenaze
#milli görüş

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