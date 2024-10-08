Milli görüşün acı günü: Recai Kutan Hakk’a yürüdü

Milli Görüş lideri

Necmettin Erbakan

’la İTÜ yıllarında yolları kesişen Kutan, aktif olarak siyasete

Milli Selamet Partisi

saflarında başladı. 1974'te siyasete adım atan Kutan, hep Erbakan’ın en güvendiği isimler arasında yer aldı. Malatya milletvekili olarak parlamentoda görev yapan Kutan, 1977’de İmar ve İskan Bakanı olarak hizmet etti. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 10,5 ay hapis yattı. 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek aktif siyasete döndü. 54. Hükümet'in görevde olduğu 1996-1997 yılları arasında bu kez kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Kutan, 28 Şubat nedeniyle Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığını üstlendi.Kutan, Refah Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisinin Genel Başkanı oldu. Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı olan Kutan,