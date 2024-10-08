Milli görüşün acı günü: Recai Kutan Hakk’a yürüdü

Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden, Saadet Partisi YİK Üyesi, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayata veda etti. Bir süredir hastanede tedavi gören Kutan'ın cenazesi, bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
Milli Görüş Hareketi’nin öncü isimlerinden ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Kutan bugün öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.
MSP’DE SİYASETE BAŞLADI
Milli Görüş lideri
Necmettin Erbakan
’la İTÜ yıllarında yolları kesişen Kutan, aktif olarak siyasete
Milli Selamet Partisi
saflarında başladı. 1974'te siyasete adım atan Kutan, hep Erbakan’ın en güvendiği isimler arasında yer aldı. Malatya milletvekili olarak parlamentoda görev yapan Kutan, 1977’de İmar ve İskan Bakanı olarak hizmet etti. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 10,5 ay hapis yattı. 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek aktif siyasete döndü. 54. Hükümet'in görevde olduğu 1996-1997 yılları arasında bu kez kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Kutan, 28 Şubat nedeniyle Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığını üstlendi.Kutan, Refah Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisinin Genel Başkanı oldu. Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı olan Kutan,
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ESAM Genel Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.
‘Selamet Koğuşu’ndan
Merhum Erbakan'ın yol arkadaşı ve Milli Görüş'ün abisi Recai Kutan, 12 Eylül ihtilali sonrası ‘Selamet Koğuşu'nda’ kalmıştı. Kirazlıdere'yle ilgili anılarından bahseden Kutan, “
Kendimizi ibadete vermiştik. Günü, namaz, Kur'an ve hadis dersleri için planlamıştık. Hadis derslerine ve namazlara CHP ve MHP'den de birkaç arkadaş gelirdi. Selamet Koğuşu dediğimiz koğuş en meşhur koğuştu. Bütün gündüz ve gece faaliyetleri Selamet Koğuşu'nda yapılıyordu. Orada, kendimize göre bir hayat kurmuştuk. Dayanışma vardı. Gelenleri paylaşır, birbirimize destek olurduk
” olarak anlatmıştı.
Son yılları öğrencilerle
Kutan hayatının son dönemlerinde ESAM’da öğrencilere vakit ayırıyordu. ESAM’a gelen hemen hemen her öğrenci ile ilgileniyor ve öğrencilerin akademik çalışmalarına destek veriyordu.
Her daim hayırla yad edilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Recai Kutan için bir taziye mesajı yayınladı: "
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Recai Kutan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi'ne ve Milli Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum. Sayın Recai Kutan, siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yad edilecektir. Mekanı cennet olsun.
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Ağabeyimizi kaybettik
*Recai Kutan için Meclis ve kabine üyeleri taziye mesajları yayınladı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
: "Millî Görüş Hareketi'nin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekânı cennet olsun."
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
: "Milli görüş davasının öncülerinden, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
: “Aziz milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.”
KABİNE ÜYELERİNDEN MESAJLAR
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Milli Görüş Hareketi'nin öncülerinden, Türk siyasetinin saygıdeğer ismi Kutan'ın vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, Kutan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
da vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiği Kutan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileğinde bulundu.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
ise "Milli Görüş Hareketi'nin önemli ismi, fikir ve devlet adamı M. Recai Kutan Beyefendi'nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
da, "Ülkemiz siyasetinin önemli isimlerinden Recai Kutan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
ise, "Ömrünü ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına adayan, Türk siyasi hayatının saygın ve mümtaz devlet adamlarından Recai Kutan büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.
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