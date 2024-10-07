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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajı

13:487/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, "Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yâd edilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındanı Recai Kutan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.


Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;
"Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Merhum Recai Kutan’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi’ne ve Millî Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum.

Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yâd edilecektir.

Mekânı cennet olsun."


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Recai Kutan

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