"Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Recai Kutan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi'ne ve Milli Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum. Sayın Recai Kutan, siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yad edilecektir. Mekanı cennet olsun"