Kampta kurultay kulisi

Bu kanatta yer alan isimler, 1-3 Kasım'daki Antalya kampında, kurultay talebini bir kez daha gündeme getirmeyi planlıyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dışında gelişen yeni yapılanmada dikkat çeken isimlerin yer aldığı bildirildi. Ekipte Kasım 2023'teki kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu karşısında İmamoğlu önderliğinde toparlanan “Zoom Cuntası”nda yer alan ve Kılıçdaroğlu döneminde genel başkan yardımcılığı da yapan bazı üst düzey isimler var. CHP içindeki bu yeni ekibin, partide ağırlık noktası oluşturmadığı bildirildi.





Yavaş kararından döndü

TUSAŞ saldırısı nedeniyle 29 Ekim etkinliklerini iptal eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), karardan vazgeçti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, konserlerin yapılması yönünde karar aldı. Şarkıcı Ebru Gündeş ve Mert Demir'in Cumhuriyet Bayramı'nda Ankaralılara konser vereceği belirtildi. Belediyenin hesabından atılan "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir" paylaşımı da silindi.





Araba kavgası

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar kavga çıkardı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır “Arabaları aldılar, yemekleri kestiler, diye algı yapmak çirkin, ahlaksız, terbiyesizcedir” dedi. Başarır’a cevap, Kılıçdaroğlu'nun eski basın danışmanı Ömer Topsakal'dan yanıt geldi. Topsakal, “Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir şeyi hak edip etmemesine karar vermek, sizin haddinizi, kapasitenizi ve maalesef ahlakınızı fersah fersah aşacak bir kavramdır” ifadelerini kullandı.











