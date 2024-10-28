CHP'li başkanın akıl tutulması çıkışına tepki: İstifa dilekçeni yaz o zaman

İzmir'deki çevre felaketi için bakanlığın tüm ekipleri seferber olurken Acil Eylem Planını imzalamaya bile tenezzül etmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Zahmet olacak ama müdahale etsinler", sözleri büyük tepki çekti. Bilim Kurulu toplantılarına dahi katılmayan CHP'li Cemil Tugay'ın pişkin çıkışına cevap veren AK Partili Eyyüp Kadir İnan, 'Zahmet olacak ama istifa dilekçeni yaz o zaman' ifadelerini kullandı. Bakanlık öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı ve imzaladığı İzmir Körfezi ile ilgili eylem planı dahilinde çalışmalar başlatılırken CHP'li Tugay, ortadan kaybolmuştu.
İzmir'deki kirliliği görmezden gelerek çevre felaketinde büyük pay sahibi olan CHP'li başkanın Bakanlığı'nın Körfez'i kurtarmak için acil eylem planı başlatmasını görmezden gelerek sarf ettiği pişkin sözlere AK Parti'den cevap gecikmedi.
'İstifa dilekçeni yaz'
Bakanlığın tüm ekipleri seferber oldu CHP'li başkan ortada yok
İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından Bakanlık ekipleri de hızlıca harekete geçti. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) körfezde yaşanan kirliliğin azaltılması amacıyla "Safinaz 1" isimli deniz yüzeyi temizleme aracını körfeze yönlendirdi.