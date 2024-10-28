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CHP'li başkanın akıl tutulması çıkışına tepki: İstifa dilekçeni yaz o zaman

CHP'li başkanın akıl tutulması çıkışına tepki: İstifa dilekçeni yaz o zaman

09:5228/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sözlerine sert tepki
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sözlerine sert tepki

İzmir'deki çevre felaketi için bakanlığın tüm ekipleri seferber olurken Acil Eylem Planını imzalamaya bile tenezzül etmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Zahmet olacak ama müdahale etsinler", sözleri büyük tepki çekti. Bilim Kurulu toplantılarına dahi katılmayan CHP'li Cemil Tugay'ın pişkin çıkışına cevap veren AK Partili Eyyüp Kadir İnan, 'Zahmet olacak ama istifa dilekçeni yaz o zaman' ifadelerini kullandı. Bakanlık öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı ve imzaladığı İzmir Körfezi ile ilgili eylem planı dahilinde çalışmalar başlatılırken CHP'li Tugay, ortadan kaybolmuştu.

İzmir Körfezi'ndeki çevre felaketine karşı hiçbir önlem almayıp, Acil Eylem Planı'na imza dahi atmayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepkiler büyüyor. Kendi sorumluluğunu yerine getirmediği yetmiyormuş gibi bilim toplantılarına da katılmayan Tugay'ın,
"Zahmet olacak ama devlet, İzmir Körfezi'ne müdahale etsin. "
sözleri 'pes' dedirtti.


İzmir'deki kirliliği görmezden gelerek çevre felaketinde büyük pay sahibi olan CHP'li başkanın Bakanlığı'nın Körfez'i kurtarmak için acil eylem planı başlatmasını görmezden gelerek sarf ettiği pişkin sözlere AK Parti'den cevap gecikmedi.


Bakanlık İzmir Körfezi için harekete geçti: CHP'li başkan iki gündür ortada yok

İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından bakanlık ekipleri de hızlıca harekete geçti. Eylem planında Körfez'in temizlenebilmesi için tüm kurumlar gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinin de sorumlulukları belirlenmişti. Ancak Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı ve imzaladığı; balık ölümleri ile kirliliğin önüne geçecek İzmir Körfezi ile ilgili eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iki gün geçmesine rağmen hala imza atmadığı ortaya çıktı.

'İstifa dilekçeni yaz'

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, X hesabından Tugay'a yönelik
"Zahmet olacak ama istifa dilekçeni yaz o zaman"
şeklinde paylaşım yaptı.


AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise,
"Zahmet olacak ama biraz Belediye Başkanlığı yapmayı deneseniz, nasıl olur!"
ifadelerini kullandı.

Bakanlığın tüm ekipleri seferber oldu CHP'li başkan ortada yok

İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından Bakanlık ekipleri de hızlıca harekete geçti. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) körfezde yaşanan kirliliğin azaltılması amacıyla "Safinaz 1" isimli deniz yüzeyi temizleme aracını körfeze yönlendirdi.

Tüm ekipler harekete geçti ancak Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı ve imzaladığı; balık ölümleri ile kirliliğin önüne geçecek İzmir Körfezi ile ilgili eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iki gün geçmesine rağmen hala imza atmadığı ortaya çıktı.

Bilim adamlarından 'İzmir Körfezi' için korkunç rapor: 11 noktadan numune alınmıştı veriler tek tek paylaşıldı

İzmir'deki çevre felaketinin etkileri her geçen gün daha da artarken çözüm arayışları için de çalışmalar sürüyor. Balık ölümleri sonrası Bakanlık ekiplerinin ön incelemesinde İzmir Körfezi’nde atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlenmiş, Körfez’de 6 miligram/litreye olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8; yer yer 0’a düştüğü tespit edilmişti. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim adamlarının, balık ölümleri ile kötü kokuyu araştırmak için İzmir Körfezi'ndeki 11 noktadan aldıkları numune inceledi. Sıcaklık ve tuzluluk değerleri İzmir İç Körfezi için normal değerlerin üzerinde olduğu belirlenirken, yüksek amonyum azotunun varlığı, ortama arıtılmamış atık su girdisinin olduğu tespit edildi. İzmir İç Körfezi'nde ekolojik durumun 'kötü' ve deniz ekosisteminin tehdit altında olduğuna dikkat çeken bilim adamları gerekli tedbirler alınmazsa durumun daha da kötü olabileceğini belirtti. Ayrıntılar haberimizde...

AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'li İzmir Belediyesi'ne tepki: Seçmen size sarı kartı verdi kırmızıya da az kaldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, memur alımları, vaatler ve Körfez'deki kirlilik üzerinden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. CHP'nin seçim döneminde kendi vaatlerinin çok üstünde vaatler sunduğunun altını çizen Dağ, “Vaatleri unutulsun diye bekliyorlar. İlk defa hizmet, icraat konuşmaya başladılar. 6 aylık dönemde 180 günde eylem planları vardı. Bir adım dahi atmış değiller." dedi. Sundukları her projede CHP'nin önüne geçtiğini belirten Dağ, "İzmirliler, yerel seçimlerde size sarı kart gösterdi. Ben sandık sandık bize oy vermeyen, bu seçimde veren CHP'li seçmenleri çıkarttım. İzmirli sarı kartı verdi, kırmızı karta da az kaldı." ifadelerini kullandı.

#CHP
#Cemil Tugay
#İzmir
#çevre felaketi
#AK Parti
#Eyyüp Kadir İnan

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