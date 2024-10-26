CHP'li Cemil Tugay'dan 'İzmir Körfezi' çıkışı: Devlet müdahale etsin

İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından bakanlık ekipleri de hızlıca harekete geçti. Eylem planında Körfez'in temizlenebilmesi için tüm kurumlar gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinin de sorumlulukları belirlenmişti. Ancak Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı ve imzaladığı; balık ölümleri ile kirliliğin önüne geçecek İzmir Körfezi ile ilgili eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iki gün geçmesine rağmen hala imza atmadığı ortaya çıktı.