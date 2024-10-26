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CHP'li Cemil Tugay'dan 'İzmir Körfezi' çıkışı: Devlet müdahale etsin

CHP'li Cemil Tugay'dan 'İzmir Körfezi' çıkışı: Devlet müdahale etsin

21:5426/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
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Cemil Tugay
Cemil Tugay

İzmir Körfezi'nde canlı ölümlerine neden olan kirlilikle mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu toplantılarına dahi katılmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, bakanlığın İzmir'e hizmet etme zorunluluğu olduğunu söyledi. "Zahmet olacak ama müdahale etsinler" diyen Tugay, "Yapmazlarsa yapmadıklarını bütün dünya bilecek" dedi.

Yıllardır koku ve kirlilik haberleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde son olarak toplu balık ölümleri yaşanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, bölgede inceleme başlatıldı. Bakanlık, 35 akademisyenin yer aldığı İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturdu.

Bakanlık İzmir Körfezi için harekete geçti: CHP'li başkan imzalamadı

Eylem planında Körfez'in temizlenebilmesi için tüm kurumlar gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinin de sorumlulukları belirlenmişti.

Ancak Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı ve imzaladığı; balık ölümleri ile kirliliğin önüne geçecek İzmir Körfezi ile ilgili eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın karara imza atmadığı ortaya çıkmıştı.

Bakanlık İzmir Körfezi için harekete geçti: CHP'li başkan iki gündür ortada yok

İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından bakanlık ekipleri de hızlıca harekete geçti. Eylem planında Körfez'in temizlenebilmesi için tüm kurumlar gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinin de sorumlulukları belirlenmişti. Ancak Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı ve imzaladığı; balık ölümleri ile kirliliğin önüne geçecek İzmir Körfezi ile ilgili eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iki gün geçmesine rağmen hala imza atmadığı ortaya çıktı.

Tugay'dan 'biz yapamıyoruz' itirafı: Zahmet olacak ama devlet, İzmir Körfezi'ne müdahale etsin

Yaşananlara ilişkin bugün yeni bir açıklama yapan Tugay,
"Biz kendi bildiğimiz yolda yürüyoruz"
ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında bakanlığın İzmir'e hizmet etme zorunluluğu olduğunu söyleyen Tugay,
"Zahmet olacak ama devlet, İzmir Körfezi'ne müdahale etsinler. Yapmazlarsa yapmadıklarını bütün dünya bilecek"
dedi.
AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'li İzmir Belediyesi'ne tepki: Seçmen size sarı kartı verdi kırmızıya da az kaldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, memur alımları, vaatler ve Körfez'deki kirlilik üzerinden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. CHP'nin seçim döneminde kendi vaatlerinin çok üstünde vaatler sunduğunun altını çizen Dağ, “Vaatleri unutulsun diye bekliyorlar. İlk defa hizmet, icraat konuşmaya başladılar. 6 aylık dönemde 180 günde eylem planları vardı. Bir adım dahi atmış değiller." dedi. Sundukları her projede CHP'nin önüne geçtiğini belirten Dağ, "İzmirliler, yerel seçimlerde size sarı kart gösterdi. Ben sandık sandık bize oy vermeyen, bu seçimde veren CHP'li seçmenleri çıkarttım. İzmirli sarı kartı verdi, kırmızı karta da az kaldı." ifadelerini kullandı.


#Cemil Tugay
#İzmir Körfezi
#CHP
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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