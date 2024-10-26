CHP'li Cemil Tugay'dan 'İzmir Körfezi' çıkışı: Devlet müdahale etsin

İzmir Körfezi'nde canlı ölümlerine neden olan kirlilikle mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu toplantılarına dahi katılmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, bakanlığın İzmir'e hizmet etme zorunluluğu olduğunu söyledi. "Zahmet olacak ama müdahale etsinler" diyen Tugay, "Yapmazlarsa yapmadıklarını bütün dünya bilecek" dedi.
Yıllardır koku ve kirlilik haberleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde son olarak toplu balık ölümleri yaşanmıştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, bölgede inceleme başlatıldı. Bakanlık, 35 akademisyenin yer aldığı İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturdu.
Bakanlık İzmir Körfezi için harekete geçti: CHP'li başkan imzalamadı
Eylem planında Körfez'in temizlenebilmesi için tüm kurumlar gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinin de sorumlulukları belirlenmişti.
Ancak Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı ve imzaladığı; balık ölümleri ile kirliliğin önüne geçecek İzmir Körfezi ile ilgili eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın karara imza atmadığı ortaya çıkmıştı.