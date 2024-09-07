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Körfezi kurtaracak 6 adım

İzmir Körfezi'nde balık ölümlerinin ardından kurulan Bilim Kurulu, acil atılması gereken 6 adım belirledi: Körfeze akan dereler ıslah edilecek. Buralarda organik tarım planlanacak. Yine atık su ve yağmur suyunun ayrıştırılmasına ilişkin hızlı çözümler ortaya konulacak. Buradaki sirkülasyon kanalına ilişkin tarama faaliyetleri ilgili kurumlarca yapılacak. Kara kaynaklı kirliliklerin önlenmesine ilişkin adımlar atılacak. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin 4. etabın tamamlanması için çalışmalar hızlandırılacak ve yeni etaplar yapılacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:18 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Büyük bir çevre felaketinin yaşandığı İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Körfezi kurtarmak için atılacak adımları belirleyecek kurul, eylül ayı sonuna kadar bir yol haritası çizecek. Kurul, acil olarak ise yapılması gereken 6 adım belirledi. İşte kurulun belirlediği 6 çözüm:


DERELER ISLAH EDİLMELİ

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununun çözümü için denize karışan tüm su kaynaklarının sürekli ve sıkı şekilde takibini sağlayacak bir sistemin oluşturulması gerektiğine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda ilk etapta körfeze akan dereler ıslah edilecek.


KARA ATIKLARI ÖNLENMELİ

Denize giriş yapan özellikle fabrikalar ve insanlardan kaynaklanan kara atıkları önlenecek. Rutin olarak kontrol sağlanacak.


ORGANİK TARIMA BAŞLANMALI

Körfeze akan derelerin çevresinde bulunan alanlarda organik tarım yapılması sağlanacak. Organik tarım çalışmaları kapsamında üretimde kimyasal girdi kullanılmayacak. Böylelikle su kaynakları kirlenmeyecek.


ATIK SU VE YAĞMUR SUYU AYRIŞTIRILMALI

Atık su ve yağmur suyunun ayrıştırılmasına yönelik çalışmalara da hız verilecek.


TARAMA FAALİYETİ YAPILMALI

Buradaki sirkülasyon kanalına ilişkin tarama faaliyetleri ilgili kurumlarca yapılacak. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin körfeze akan derelerin ağızlarında dip tarama çalışması yapması sağlanacak.


TESİSTE KAPASİTE ARTIŞI OLMALI

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin, kurulu kapasitesi günde yaklaşık 605 bin metreküp. Ama tesise gelen atık su miktarı günlük 700 bin metreküpü aşıyor. Bu miktar yağmur ve sellerde çok daha yükseliyor. Tesise gelen fazla atık su kapasite yetersizliği sebebiyle tesiste arıtılamıyor. Bu sebeple Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin 4. etabın tamamlanması için çalışmalar hızlandırılacak ve yeni etaplar yapılacak.


Bakanlık denetleyici olacak

Tüm bu çalışmalar eylül ayı sonuna kadar ortaya konulacak acil eylem planı ile ayrıntılandırılacak. Bu eylem planında ilgili kurumların sorumlulukları net bir şekilde tarif edilecek. Bu sorumluluklar çerçevesinde de yapılması gereken projeler hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Bilim Kurulu heyeti çalışmaları yürütürken bakanlık da sürecin takipçisi ve denetleyicisi olacak.


#İzmir
#körfez
#temizleme
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