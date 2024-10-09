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Bakanlık İzmir Körfezi için harekete geçti: CHP'li başkan iki gündür ortada yok

Bakanlık İzmir Körfezi için harekete geçti: CHP'li başkan iki gündür ortada yok

15:159/10/2024, Çarşamba
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İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı
İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı

İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından bakanlık ekipleri de hızlıca harekete geçti. Eylem planında Körfez'in temizlenebilmesi için tüm kurumlar gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinin de sorumlulukları belirlenmişti. Ancak Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı ve imzaladığı; balık ölümleri ile kirliliğin önüne geçecek İzmir Körfezi ile ilgili eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iki gün geçmesine rağmen hala imza atmadığı ortaya çıktı.

İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirliliğinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede inceleme başlatmıştı. Bakan Murat Kurum’un talimatlarıyla önce İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu ardından 35 akademisyenden oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturulmuştu. İzmir Körfezi’nde, atık su arıtma tesislerinde ve derelerde inceleme yapan Bilim Kurulu üyeleri 15 maddelik ‘İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı’nı hazırladı. Pazartesi günü Bakan Yardımcısı Fatma Varank Başkanlığında toplanan kurul üyeleri eylem planını imzalamıştı.

Bakanlık ekipleri seferber oldu

İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından Bakanlık ekipleri de hızlıca harekete geçti. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) körfezde yaşanan kirliliğin azaltılması amacıyla "Safinaz 1" isimli deniz yüzeyi temizleme aracını körfeze yönlendirdi.


İzmir Körfezi'nde çalışmalara başlayan deniz süpürgesi olarak tabir edilen gemi, katı atık, ölü balıklar, plastik, ambalaj atıkları, balık ağları ve diğer zararlı materyalleri toplayarak geri dönüşüm için ayrıştırıyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

CHP'li başkan iki gündür ortada yok

Çevre felaketi için bölgedeki tüm ekipler seferber olurken eylem planında Körfez'in temizlenebilmesi için tüm kurumlar gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinin de sorumlulukları belirlenmişti.
Tüm ekipler harekete geçti ancak
Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı ve imzaladığı; balık ölümleri ile kirliliğin önüne geçecek İzmir Körfezi ile ilgili eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iki gün geçmesine rağmen hala imza atmadığı ortaya çıktı.

15 maddelik ‘İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı’

7’si acil 8’i kısa vadede yapılacakları içiren ‘İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların, sorumluluk alanlarına göre atması gereken adımlar tek tek sıralandı.
Çözüm önerileri sunuldu. Bakanlık, hazırlık çalışmaları devam eden ‘orta ve uzun vadeli eylem planını’ da önümüzdeki aylarda açıklayacak.

ACİL EYLEM PLANI MADDELERİ NELER?

Tüm deşarj hatlarında denetimler sıklaştırılacak

1- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ni mevzuata ve tekniğe uygun işletecek. Büyükşehir Belediyesi tesisin 4. fazını hizmete alacak. Tesisteki Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri'ni (SAİS) aktif hale getirecek. By-Pass hattını kapatıp taşkın savağına (kapasite fazlası suyun deşarj edileceği alana) dönüştürecek.
Taşkın savağını da SAİS ile izleyecek.

2- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İç Körfez'e akan derelerde temizlik yapacak.

3-İzmir Körfezi'nde, tüm atık su ve yağmur suyu hatlarına yapılan bağlantılar Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol altına alınacak.
Karasal ve gemi kaynaklı tüm deşarjlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izlenecek ve denetimler sıkılaştırılacak.

Atık su altyapı tesisleri iyileştirilecek

4- Büyükşehir Belediyesi, Körfez'deki ana kuşaklama kanalı ve kollektörler başta olmak üzere tüm atık su hatlarında ve terfilerde temizlik, bakım onarım gibi iyileştirmeleri yapacak.

5-İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği", karbon, azot ve fosfor parametrelerini de içerecek şekilde Bakanlık koordinesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından revize edilecek.


Akademik çalışmalar için ortak platform

6-Bakanlık, Körfez'deki kirliliğin izlenmesi amacıyla "Bulut Temelli Bilgi Paylaşım Sistemi"ni oluşturacak.

7-"Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" kapsamında İzmir Körfezi izleme ağı yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından genişletilecek.

KISA VADELİ EYLEM PLANI MADDELERİ NELER?

Oksijeni artıracak yöntemler belirlenecek

8-İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin deşarj yerinin İç Körfez'e en az etkisi olacak şekilde Bilim Kurulu görüşleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık koordinesiyle yeniden değerlendirilecek.

9-İç Körfez'e ulaşan derelerin rüsubat (tortu) ve sediment kontrolünün sağlanması amacıyla seki-eşik, tersip bendi ve bunun gibi sistemlerin değerlendirilerek uygun olanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilecek.


10-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,
"Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı"
kapsamında
erken uyarı sistemlerinin Körfez için kullanılabilirliğini araştıracak.

Dip çamuru temizliği hazırlığı

11- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliği yapılması durumunda ortaya çıkarılacak tarama malzemesinin çevresel yönetiminin değerlendirilmesini belirleyecek.

12- Tarım ve Orman Bakanlığı, Körfez'de deniz suyunu filtreleyebilecek deniz canlılarına yönelik yeni düzenlemeler yapacak.

13- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Körfez'in ekosisteminin daha iyi anlaşılmasına yönelik araştırma ve izleme çalışmalarını başlatacak.

14- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bilim Kurulu, kirlilikle biyolojik mücadelede dereler ve denizin oksijenini artırmak için dünyada kabul görmüş örneklerin uygulanabilirliğini değerlendirecek.

15- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları üniversite ve STK'lar, İzmir Körfezi'nin korunması, su verimliliği, deniz çöpleri vb. konularda farkındalığın artırılması amacıyla sürekli eğitim programları yürütecek.

Balık ölümleriyle Körfez alarm verdi

Bakanlık, 22 Ağustos 2024’te İzmir Körfezi’nde meydana gelen toplu balık ölümleri, kirlilik ve kötü koku ile ilgili bölgede inceleme başlatmıştı.
Deniz suyundan alınan numunelerin analizi sonucu balık ölümlerinin, sudaki sıcaklık artışı, kirlilik ve oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edilmişti. Atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlenmişti. Körfez’de 6 miligram/litreye olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8; yer yer 0’a düştüğü tespit edilmişti.
Yine 22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde
“Çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde” kirlilik taşıyan atık suyun İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edilmiş olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 858 bin 610 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakan Kurum: İzmir Körfezi kaderine terk edilemez

5 Eylül’de Körfez’de TÜBİTAK gemisiyle inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Körfez’in durumunu “can çekişiyor” sözleriyle anlatıp şöyle konuşmuştu:


Denizde oksijen kalmamıştır. Şu anda Körfezimizin bazı noktalarında yaşam kalmamıştır. Balıklarımız, oksijensiz kaldıkları için ölmüştür. Bugün derelerdeki su, ‘organik kirlilik’ açısından tarihin en kötü durumundadır. İzmir Körfezi’nin ekosistemi artık tamamen durma noktasına gelmiştir; Körfez ölmektedir. İzmir Körfezi, bugün yapıldığı gibi, kaderine terk edilemez.

Bilim adamlarından 'İzmir Körfezi' için korkunç rapor: 11 noktadan numune alınmıştı veriler tek tek paylaşıldı

İzmir'deki çevre felaketinin etkileri her geçen gün daha da artarken çözüm arayışları için de çalışmalar sürüyor. Balık ölümleri sonrası Bakanlık ekiplerinin ön incelemesinde İzmir Körfezi’nde atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlenmiş, Körfez’de 6 miligram/litreye olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8; yer yer 0’a düştüğü tespit edilmişti. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim adamlarının, balık ölümleri ile kötü kokuyu araştırmak için İzmir Körfezi'ndeki 11 noktadan aldıkları numune inceledi. Sıcaklık ve tuzluluk değerleri İzmir İç Körfezi için normal değerlerin üzerinde olduğu belirlenirken, yüksek amonyum azotunun varlığı, ortama arıtılmamış atık su girdisinin olduğu tespit edildi. İzmir İç Körfezi'nde ekolojik durumun 'kötü' ve deniz ekosisteminin tehdit altında olduğuna dikkat çeken bilim adamları gerekli tedbirler alınmazsa durumun daha da kötü olabileceğini belirtti. Ayrıntılar haberimizde...

İzmir'deki facia uzaydan çekildi: Kırmızı ve turuncu renkler ne anlama geliyor?

İzmir'in Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Manisa Celal Bayar ve Yıldız Teknik üniversitelerinden akademisyenlerin oluşturduğu araştırma grubu, uydu görüntülerinden yararlanarak İzmir Körfezi'ndeki kirliliği haritalandırdı. Google Earth Engine platformu ile Sentinel uydu görüntülerini analiz etmek üzere kod yazan bilim adamları, güneşten gelip, deniz yüzeyinden yansıyan ve uydu sensörleri tarafından kaydedilen ışınları, uzaktan algılama tekniğiyle sınıfladı. Su kütlelerinde klorofil A yoğunluğunu belirleme ile genellikle fitoplankton ve alg varlığını izlemek için kullanılan Normalleştirilmiş Fark Klorofil İndeksinden (NDCI) yaralanan bilim adamları, bu yolla sudaki kirlilik değişimlerini dakikalar içinde tespit edebilecek bir model geliştirdi.


#İzmir
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Cemil Tugay

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