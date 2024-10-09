İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından bakanlık ekipleri de hızlıca harekete geçti. Eylem planında Körfez'in temizlenebilmesi için tüm kurumlar gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinin de sorumlulukları belirlenmişti. Ancak Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde 35 bilim insanının hazırladığı ve imzaladığı; balık ölümleri ile kirliliğin önüne geçecek İzmir Körfezi ile ilgili eylem planına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iki gün geçmesine rağmen hala imza atmadığı ortaya çıktı.
İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirliliğinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede inceleme başlatmıştı. Bakan Murat Kurum’un talimatlarıyla önce İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu ardından 35 akademisyenden oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturulmuştu. İzmir Körfezi’nde, atık su arıtma tesislerinde ve derelerde inceleme yapan Bilim Kurulu üyeleri 15 maddelik ‘İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı’nı hazırladı. Pazartesi günü Bakan Yardımcısı Fatma Varank Başkanlığında toplanan kurul üyeleri eylem planını imzalamıştı.
Bakanlık ekipleri seferber oldu
İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından Bakanlık ekipleri de hızlıca harekete geçti. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) körfezde yaşanan kirliliğin azaltılması amacıyla "Safinaz 1" isimli deniz yüzeyi temizleme aracını körfeze yönlendirdi.
CHP'li başkan iki gündür ortada yok
15 maddelik ‘İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı’
ACİL EYLEM PLANI MADDELERİ NELER?
Tüm deşarj hatlarında denetimler sıklaştırılacak
Atık su altyapı tesisleri iyileştirilecek
5-İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği", karbon, azot ve fosfor parametrelerini de içerecek şekilde Bakanlık koordinesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından revize edilecek.
Akademik çalışmalar için ortak platform
6-Bakanlık, Körfez'deki kirliliğin izlenmesi amacıyla "Bulut Temelli Bilgi Paylaşım Sistemi"ni oluşturacak.
7-"Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" kapsamında İzmir Körfezi izleme ağı yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından genişletilecek.
KISA VADELİ EYLEM PLANI MADDELERİ NELER?
Oksijeni artıracak yöntemler belirlenecek
9-İç Körfez'e ulaşan derelerin rüsubat (tortu) ve sediment kontrolünün sağlanması amacıyla seki-eşik, tersip bendi ve bunun gibi sistemlerin değerlendirilerek uygun olanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilecek.
Dip çamuru temizliği hazırlığı
13- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Körfez'in ekosisteminin daha iyi anlaşılmasına yönelik araştırma ve izleme çalışmalarını başlatacak.
Balık ölümleriyle Körfez alarm verdi
Bakan Kurum: İzmir Körfezi kaderine terk edilemez
5 Eylül’de Körfez’de TÜBİTAK gemisiyle inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Körfez’in durumunu “can çekişiyor” sözleriyle anlatıp şöyle konuşmuştu: