İzmir Körfezi’ni zahmet olmazsa hükümet temizlesin!

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, en son balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununu çözmek yerine sağa sola laf yetiştirme çabasına girdi! Başkan Tugay, “Bakanlık seyir mi edecek? Burası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hizmet etmek zorunda olduğu bir şehir. Zahmet olacak ama İzmir Körfezi'ne müdahale etsinler. Yani yapmazlarsa yapmadıklarını bütün İzmir, bütün Türkiye hatta bütün dünya bilecek” ifadeleriyle pes dedirtti.





SORUMLULUK BELEDİYEDE

Tugay’ın “pişkin” ifadelerine tepki yağdı. Belediyenin kendi sorumluluklarını yerine getirmediğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, arıtma tesislerinin sorumluluğunun belediyeye ait olduğunu vurguladı. Belediyenin senelerdir görevini yerine getiremediğini belirten Yıldız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın arıtma tesislerinin standartlara uygun olup olmadığını denetlemekle mükellef olduğunu ifade etti.





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

ÇÖZECEĞİNİ SÖYLEYİP ÇÖZMEDİ

“Bütün denetleme raporlarında arıtma tesislerinin standartlara uygun olmadığı ortada, her seferinde çözeceklerini söyleyip çözmeyen de belediye” değerlendirmesi yapan Yıldız, şunları söyledi: “Arıtma tesisleri çalışmadığı için Körfez’e arıtmadan suyu deşarj ediyor. Toplam 600 bin metreküp kapasitesi olan Çiğli Arıtma Tesisi’ndeki 3 faz tam kapasite çalışmıyor. İzmir'deki pis suyun günlük kapasitesi 700 bin metreküp, günlük deşarj edilmeyen 100 bin metreküplük su bulunuyor.”





CHP 9 YILDIR 4. FAZI BİTİREMEDİ

“9 yıldır yapılamayan 4. faz eğer yapılmış olsaydı bugün Körfez bu halde olmazdı. Bunun sorumlusu hükümet değil ihaleyi yapıp 2 kere temel atıp bir türlü doğru ihaleyle işi çözemeyen belediyedir, bunun sorumlusu onlardır. Bakanlığımız zaten gerekli desteği veriyor ancak bunlar, işlerini yapmayıp suçu hükümete atmaya çalışıyorlar.”

“Her gün 80 ton ila 100 ton arası pis çamuru denizin dibine çökertiyorsunuz, yıllık ortalama 360 binden fazla çamur Körfez’e bırakmış oluyorsunuz. 9 yıl önce 4. fazı bitirmiş olsalardı denizin dibinde bu kadar çamur oluşmazdı. Körfez’e dökülen Çiğli Arıtma Tesisi de bakanlık standartlarında çalışan bir tesis değil. Bakanlık arıtma tesisinin düzeltilmesi için iki kere ceza yazdı ancak hiçbir düzenleme yapılmadı. Şimdi çıkmış belediye başkanı, ‘Zahmet olacak ama Körfez’e müdahale etsinler’ diyor. Senelerdir kendi sorumluluklarını yerine getirmiyorlar sonrasında hükümet halletsin diyorlar.”











