CHP'li belediyelerde grev dalgası

CHP’li belediyeler, grev dalgasıyla sarsıldı. Ataşehir Belediyesi’nde önceki gün başlayan grev, dün de Kadıköy Belediyesi’ne sıçradı.

İstanbul’daki belediyeler arasında en fazla bütçeye sahip olan Kadıköy Belediyesi’nin, en düşük maaşı vermesi personeli isyan ettirdi. Belediye binasının önünde toplanan işçiler, greve başlayacaklarını duyurdu. Sendika temsilcileri “Kadıköy Belediyesi tüm belediyeler içerisinde en düşük ücret ödeyen belediye olarak tarihe geçtiği” açıklaması yaptı.





KADIKÖY İŞÇİSİ GEÇİNEMİYOR

CHP’li belediyelerden Ataşehir, Kadıköy, Kartal ve Maltepe Belediyesi’nden işçiler de belediye bahçesinde yaptıkları açıklamada, “Kadıköy işçisi geçinemiyor” sloganları attı. Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, “Hiçbir işçi arkadaşım kendini yalnız hissetmesin, Maltepe Belediyesi işçi arkadaşlarım yanınızda, Ataşehir yanınızda, Kartal yanınızda, asla yalnız yürümeyeceksiniz” dedi.





19 KASIM’DA TOPLU GREV

Belediye binası önünde yapılan eylemin ardından okunan basın açıklamasında, ilçeyi temiz tutmak için canlarını dişlerine takan işçilerin geçinemediğine dikkat çekildi. Kadıköy Belediyesi yönetimine seslenen işçiler, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Derhal insanca yaşayabileceğimiz ücret teklifleriyle masaya gelin. Bizim muhatabımız sizlersiniz. Aksi takdirde 19 Kasım’da tüm Kadıköy işçisi bütün örgütlü gücüyle grevde olacak ve bu yolda kazanana kadar mücadele edecek. Talebimiz net: İnsanca yaşayabilecek bir ücret.”





Metrobüste yine yangın

Avcılar'da, Beylikdüzü yönüne doğru ilerleyen metrobüsün motorunda yangın çıktı. Sürücünün kapıları açmasıyla yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



