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Sahil Güvenlik gece gündüz demiyor: Datça'da 27 göçmen yakalandı 24 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik gece gündüz demiyor: Datça'da 27 göçmen yakalandı 24 göçmen kurtarıldı

00:4428/10/2024, Pazartesi
DHA
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Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla’nın Datça ilçesinde, karada tespit edilen 6'sı çocuk 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Aynı gün denizde motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım çağrısı yapan 9'u çocuk 24 göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, karada 27 kaçak göçmen yakalandı; motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen 24 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.10'da Datça ilçesinde karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Körmen Limanı mevkisinde kara üzerinde bulunan 6'sı çocuk 27 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı tarihte saat 23.45'te ise denizde göçmenlerin bulunduğu botun motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlamasından dolayı yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye giden ekipler, bot içerisindeki 9'u çocuk 24 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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#Sahil Güvenlik Komutanlığı

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