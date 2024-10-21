Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çeşme
İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı 29'u kurtarıldı

İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı 29'u kurtarıldı

09:1521/10/2024, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 23'ü çocuk 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 13'ü çocuk 29 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim 2024 tarihinde saat 03.30'da İzmir ili Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) tarafından kara üzerinde tespit edilen 23'ü çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler aynı gün saat 07.35'te ise yine Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma balattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.


#İzmir
#Çeşme
#Göçmen
#Yunan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
14 Plaka Nerenin Plakası? 14 Plaka Kodu Hangi İlin, Neresidir?