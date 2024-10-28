Mansur Yavaş’ı konserle dize getirdiler: İmamoğlu iptal etmeyince paylaşımlar silindi, duyurular yenilendi

Ekrem İmamson, CHP’nin Genel Başkanı hatta sahibi gibi konuşuyor! Bu hal ve gidiş... Yurt gezilerindeki mitinglerde ve arada bir uğradığı İstanbul’da yaptığı açılışlarda her geçen gün biraz daha belirginleşiyor. *** CHP içindeki tartışmalara değinirken söyledikleri, mesela; bu minvalde yeter de artar bile: “Parti içindeki mevzuları konuşan ve konuşturan kim varsa, hem millete hem de Atatürk’e ihanet eder... Bu tür uğraşların içinde olanlar, benim yol arkadaşım değildir!” *** -Yani? “-Cumhurbaşkanı