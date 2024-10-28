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Mansur Yavaş’ı konserle dize getirdiler: İmamoğlu iptal etmeyince paylaşımlar silindi, duyurular yenilendi

Mansur Yavaş’ı konserle dize getirdiler: İmamoğlu iptal etmeyince paylaşımlar silindi, duyurular yenilendi

11:4828/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yavaş ve İmamoğlu arasındaki adaylık yarışına son olarak 'konser' tartışması damga vurdu.
Yavaş ve İmamoğlu arasındaki adaylık yarışına son olarak 'konser' tartışması damga vurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyeleri, TUSAŞ'a yapılan alçak terör saldırısının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserlerini iptal etmişti ancak bu kararından vazgeçti. Belediyenin hesabından atılan 'iptal' paylaşımları silindi, konser programları yeniden duyuruldu. Bu durum İmamoğlu'na yakın medya tarafından ''İBB konserleri iptal etmeyince, Ankara da fikir değiştirdi' olarak verildi. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen OdaTV, "Bu bir, 'aman hatalı gözükmeyeyim' haberidir' başlığıyla verdiği haberde 'R ne demek' ifadeleriyle Mansur Yavaş'ın çark ettiğini ima etti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan
tesislerine 23 Ekim Çarşamba günü terör örgütü PKK tarafından alçak bir saldırı düzenlendi, 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.

ABB konserleri iptal etti

Terör saldırısının ardından, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, X hesaplarından açıklamalarda bulunarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) resmi hesabından yapılan açıklamada,
"Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler; Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz"
denildi.
  • Gelen tepkiler ardından ABB, sadece konserlerin iptal edildiğini kaydetti.

İBB kararını değiştirmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise 21 Ekim'de duyurduğu 29 Ekim kutlamaları kapsamındaki programlarını iptal etmedi. Yapılan program duyurusunda birçok sanatçının sahne alacağı ilçeler açıklandı.

ABB paylaşımı sildi: Ebru Gündeş'i yeniden duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan etkinliklerin iptaline dair duyuru, sosyal medya hesaplarından silindi.
Sadece konserlerin iptal edildiğini duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi X hesabı üzerinden konserlerin yapılacağını duyurdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 28 Ekim'de, şarkıcı Mert Demir'in Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda konser vereceği, 29 Ekim'de de Ebru Gündeş'in sahne alacağı ilan edildi.
  • ABB tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 101. Yılı kutlamaları kapsamında, sevilen şarkılarıyla Mert Demir, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda Başkentlilerle buluşuyor. Bu özel günde, Türk müziğinin efsane ismi Ebru Gündeş'in büyüleyici sesi ve sahne performansıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde buluşuyoruz. Bu özel akşamda, müziğin ritmiyle dolu bir kutlama yapmaya hazır olun!" ifadeleri kullanıldı.

'Yavaş, İmamoğlu yüzünden fikir değiştirdi' iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin fikir değişikliği, adaylık yarışındaki rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu nedeniyle 'çark etmesi' olarak yorumlandı.

Ayar İmamoğlu'nun 'oda'sından

Özellikle, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen OdaTv'nin bunu haberleştirmesi dikkat çekti. OdaTv
"Mansur Yavaş kafaları karıştırdı... Bu bir, 'aman hatalı gözükmeyeyim' haberidir"
diyerek Yavaş'a adeta ayar verdi. Üstelik haberde, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim kutlamaları kapsamında programını duyurunca Yavaş iptal kararını çekti" şeklinde bir algı yaptı. Ancak İBB'nin programlarını 21 Ekim'de duyurduğu biliniyor.

'R yaptı' göndermesi

Bununla da yetinmeyen OdaTv, haberin sonuna halk arasında 'R yapmak' olarak bilinen tabir üzerinden Mansur Yavaş'a gönderme yaptı. Haberin sonuna iliştirilen ifadeler şöyle:

  • "Trafik sözcüklerinden biri olan "R" yani "Reverse", arabanın geri gitmesi gerektiği anlarda vites kolunun R konumunda olmasıdır. Bir noktada bu kavram halk dilinde, bir kişinin "geri adım atmak" için harekete geçmesi olarak da kullanılmaktadır."

OdaTv daha önce de Yavaş'ı, 'Bayram fantezi müzikle mi kutlanır' diyerek Ankara'da Ebru Gündeş konseri verdiği için hedef almıştı.

Mansur Yavaş cephesinin İmamoğlu salvosuna neden olan kare: 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen Zeydan'ı makamında ağırlamıştı

Siyasi çalkantıların bitmek bilmediği CHP'de, isimleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyadan İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltmesine neden olan fotoğrafın 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen DEM'li Abdullah Zeydan ile verilen kare olduğu ileri sürüldü. Arslan X hesabından yaptığı ve gündeme bomba gibi düşen paylaşımda "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada" ifadelerini kullanmıştı.



#Mansur Yavaş
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