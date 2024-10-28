Mansur Yavaş’ı konserle dize getirdiler: İmamoğlu iptal etmeyince paylaşımlar silindi, duyurular yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyeleri, TUSAŞ'a yapılan alçak terör saldırısının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserlerini iptal etmişti ancak bu kararından vazgeçti. Belediyenin hesabından atılan 'iptal' paylaşımları silindi, konser programları yeniden duyuruldu. Bu durum İmamoğlu'na yakın medya tarafından ''İBB konserleri iptal etmeyince, Ankara da fikir değiştirdi' olarak verildi. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen OdaTV, "Bu bir, 'aman hatalı gözükmeyeyim' haberidir' başlığıyla verdiği haberde 'R ne demek' ifadeleriyle Mansur Yavaş'ın çark ettiğini ima etti.
ABB konserleri iptal etti
Terör saldırısının ardından, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, X hesaplarından açıklamalarda bulunarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.
- Gelen tepkiler ardından ABB, sadece konserlerin iptal edildiğini kaydetti.
İBB kararını değiştirmedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise 21 Ekim'de duyurduğu 29 Ekim kutlamaları kapsamındaki programlarını iptal etmedi. Yapılan program duyurusunda birçok sanatçının sahne alacağı ilçeler açıklandı.
ABB paylaşımı sildi: Ebru Gündeş'i yeniden duyurdu
- ABB tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 101. Yılı kutlamaları kapsamında, sevilen şarkılarıyla Mert Demir, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda Başkentlilerle buluşuyor. Bu özel günde, Türk müziğinin efsane ismi Ebru Gündeş'in büyüleyici sesi ve sahne performansıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde buluşuyoruz. Bu özel akşamda, müziğin ritmiyle dolu bir kutlama yapmaya hazır olun!" ifadeleri kullanıldı.
'Yavaş, İmamoğlu yüzünden fikir değiştirdi' iddiası
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin fikir değişikliği, adaylık yarışındaki rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu nedeniyle 'çark etmesi' olarak yorumlandı.
Ayar İmamoğlu'nun 'oda'sından
'R yaptı' göndermesi
Bununla da yetinmeyen OdaTv, haberin sonuna halk arasında 'R yapmak' olarak bilinen tabir üzerinden Mansur Yavaş'a gönderme yaptı. Haberin sonuna iliştirilen ifadeler şöyle:
- "Trafik sözcüklerinden biri olan "R" yani "Reverse", arabanın geri gitmesi gerektiği anlarda vites kolunun R konumunda olmasıdır. Bir noktada bu kavram halk dilinde, bir kişinin "geri adım atmak" için harekete geçmesi olarak da kullanılmaktadır."
OdaTv daha önce de Yavaş'ı, 'Bayram fantezi müzikle mi kutlanır' diyerek Ankara'da Ebru Gündeş konseri verdiği için hedef almıştı.