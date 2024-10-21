İmamoğlu'ndan Özel'in 'cumhurbaşkanı adaylığı' sözlerine tepki: Sıcak bakmıyorum

Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisindeki 'cumhurbaşkanı adaylığı' tartışmalarına ilişkin, "Sol açıkta Ekrem İmamoğlu, sağ açıkta Mansur Yavaş var" ifadelerini kullandı. Bu sözler İBB Başkanı İmamoğlu'nun canını sıktı. "Ben mevki işine, pozisyon meselesine hiç sıcak değilim." diyen İmamoğlu, "Bu işin sağ açığı, sol açığı olmaz. Bunu ben genel başkanımla da paylaştım" dedi.
Genel seçimlere üç buçuk yıldan fazla süre olmasına rağmen CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları baş gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasındaki gerilim, Yavaş'ın "Göreve hazırım" çıkışıyla patlak verdi.
Katıldığı bir festivalde adaylık için konuşan Yavaş
"Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız"
ifadelerini kullandı. Daha sonra İmamoğlu ile katıldığı etkinlikte, mevkidaşına söz verilip kendisine verilmemesine sert çıkan Yavaş,
"Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer 2 belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır"
demişti.
Bu çıkış sonrası İmamoğlu,
"Aynı çatı altında siyaset yapanların kişisel anlaşmazlıklarla değil, halkın sorunlarıyla ilgilenmesi gerekiyor. Küçük meselelerle uğraşan kimse benim yol arkadaşım olamaz"
diyerek isim vermeden Yavaş'ı hedef almıştı.
Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da sosyal medyadan İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulunmuştu. İmamoğlu'nun sık sık gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerini,
"Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar
" olarak niteleyen diyen Arslan,
"Proje Çocuk"
demişti. Arslan ayrıca, İmamoğlu'nun DEM Partililerle yakınlığına gönderme yapıp,
"Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada"
ifadelerini kullanmıştı.
Özgür Özel'den partideki tansiyonu yumuşatma çabaları
Özgür Özel'den partideki tansiyonu yumuşatma çabaları
CHP Genel Başkanı Özel, ikili arasındaki tansiyonu yumuşatmak ve 'patron benim' mesajını vermek için
"Sol açıkta Ekrem İmamoğlu, sağ açıkta Mansur Yavaş var"
ifadelerini kullanmıştı. Özel, adayı partinin belirleyeceğini belirtip iki isme de rest çekmişti.
İmamoğlu'ndan Özel'in 'cumhurbaşkanı adaylığı' sözlerine tepki: Sıcak bakmıyorum
İmamoğlu'ndan Özel'in 'cumhurbaşkanı adaylığı' sözlerine tepki: Sıcak bakmıyorum
Bu sözler İBB Başkanı İmamoğlu'nun canını sıktı.
"Ben mevki işine, pozisyon meselesine hiç sıcak değilim."
diyen İmamoğlu,
"Ben mevki işine, pozisyon meselesine hiç sıcak değilim. Biz takım arkadaşıyız, yol arkadaşıyız. Bu işin sağ açığı, sol açığı olmaz. Yol arkadaşlığı müessesesi benim için önemlidir. Bunu ben genel başkanımla da paylaştım"
dedi.
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