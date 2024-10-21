İmamoğlu'ndan Özel'in 'cumhurbaşkanı adaylığı' sözlerine tepki: Sıcak bakmıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili hakkında ortaya atılan iddialar siyaset kulislerine bomba gibi düşmüştü. CHP'yi karıştıran gelişmeyle ilgili Özel'in selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığı "Yanınızdaki üç kişi bu işin içinde. Bu kişiler bu ahlaksızlığın parçası, mahkemeye vereceğim" dediği öğrenildi. İsmail Saymaz ise Özel'in bahsettiği isimleri Ebru Küçükaydın, Tolgahan Erdoğan ve Gökhan Özbek olarak açıkladı. Diğer yandan ana muhalefette ortaya atılan son iddialar geçmişte yaşanan ve bir genel başkanın istifasına kadar giden 'kaset' olaylarını hatırlattı.