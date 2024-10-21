Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İmamoğlu'ndan Özel'in 'cumhurbaşkanı adaylığı' sözlerine tepki: Sıcak bakmıyorum

İmamoğlu'ndan Özel'in 'cumhurbaşkanı adaylığı' sözlerine tepki: Sıcak bakmıyorum

19:2621/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu
Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisindeki 'cumhurbaşkanı adaylığı' tartışmalarına ilişkin, "Sol açıkta Ekrem İmamoğlu, sağ açıkta Mansur Yavaş var" ifadelerini kullandı. Bu sözler İBB Başkanı İmamoğlu'nun canını sıktı. "Ben mevki işine, pozisyon meselesine hiç sıcak değilim." diyen İmamoğlu, "Bu işin sağ açığı, sol açığı olmaz. Bunu ben genel başkanımla da paylaştım" dedi.

Genel seçimlere üç buçuk yıldan fazla süre olmasına rağmen CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları baş gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasındaki gerilim, Yavaş'ın "Göreve hazırım" çıkışıyla patlak verdi.

Muhalefette 'koltuk' mücadelesini kızıştıran anket: İmamoğlu - Yavaş kavgasının nedeni adaylık hesapları mı?

'Değişim' hareketiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu Özgür Özel'e devretmesi sonrasında bittiği düşünülen CHP'deki kronikleşen parti içi koltuk mücadelesi, iki büyük şehrin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş etrafında yeniden şekilleniyor. 2028'de gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hesaplarının şimdiden yapıldığı ana muhalefette ismi adaylık için geçen İmamoğlu ve Yavaş arasında karşılıklı yaşanan gerginlik son dönemde siyasetin gündemini meşgul ederken yayınlanan bir anket kavganın nedeni ile ilgili bazı ipuçları veriyor. Peki muhalefetin umudu olarak gösterilen İmamoğlu ve Yavaş'ın arasındaki gerginliğin arka planındaki sebep adaylık kavgası mı? Devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in sessizliğini koruduğu bu çekişmenin neresinde?

Katıldığı bir festivalde adaylık için konuşan Yavaş
"Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız"
ifadelerini kullandı. Daha sonra İmamoğlu ile katıldığı etkinlikte, mevkidaşına söz verilip kendisine verilmemesine sert çıkan Yavaş,
"Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer 2 belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır"
demişti.
Bu çıkış sonrası İmamoğlu,
"Aynı çatı altında siyaset yapanların kişisel anlaşmazlıklarla değil, halkın sorunlarıyla ilgilenmesi gerekiyor. Küçük meselelerle uğraşan kimse benim yol arkadaşım olamaz"
diyerek isim vermeden Yavaş'ı hedef almıştı.
Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da sosyal medyadan İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulunmuştu. İmamoğlu'nun sık sık gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerini,
"Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar
" olarak niteleyen diyen Arslan,
"Proje Çocuk"
demişti. Arslan ayrıca, İmamoğlu'nun DEM Partililerle yakınlığına gönderme yapıp,
"Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada"
ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'den partideki tansiyonu yumuşatma çabaları

CHP Genel Başkanı Özel, ikili arasındaki tansiyonu yumuşatmak ve 'patron benim' mesajını vermek için
"Sol açıkta Ekrem İmamoğlu, sağ açıkta Mansur Yavaş var"
ifadelerini kullanmıştı. Özel, adayı partinin belirleyeceğini belirtip iki isme de rest çekmişti.

İmamoğlu'ndan Özel'in 'cumhurbaşkanı adaylığı' sözlerine tepki: Sıcak bakmıyorum

Bu sözler İBB Başkanı İmamoğlu'nun canını sıktı.
"Ben mevki işine, pozisyon meselesine hiç sıcak değilim."
diyen İmamoğlu,
"Ben mevki işine, pozisyon meselesine hiç sıcak değilim. Biz takım arkadaşıyız, yol arkadaşıyız. Bu işin sağ açığı, sol açığı olmaz. Yol arkadaşlığı müessesesi benim için önemlidir. Bunu ben genel başkanımla da paylaştım"
dedi.


#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
#Mansur Yavaş
#CHP

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı