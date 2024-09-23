İYİ Parti’nin umudu Mansur Yavaş

Amasya’da yaşayan 68 yaşındaki Fedai Aktaş, vefat eden eşinin kardeşi down sendromlu kayınbiraderine 20 yıldır gözü gibi bakıyor. Kayınbiraderini 3 çocuğundan ayırmadığını söyleyen Aktaş, “Ölene kadar onun yanındayım.” ifadelerini kullandı. Kayınbiraderine seve seve baktığını belirten Fedai Aktaş, bir an olsun onu yalnız bırakmadığını belirterek, “20 senedir yanımda. İncitmedim, incinmedim. Elimden geldiği kadarıyla bakmaya çalıştım. Hanıma Allah'tan rahmet diliyorum, ondan emanet bize. O sanki benim kardeşim ya da oğlum.” dedi.