İYİ Parti’nin umudu Mansur Yavaş

Peş peşe istifalarla kan kaybeden İYİ Parti’nin umudu ABB Başkanı Mansur Yavaş.
İstifaların peş peşe geldiği İYİ Parti’nin umudu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Partide Yavaş’la yakınlaşmanın ‘ibreyi terse döndüreceğine’ inanılıyor.
Mayıs 2023 seçimlerinde TBMM’ye 43 milletvekili ile giren ancak istifalarla vekil sayısı 30’a kadar düşen İYİ Parti, ‘moralleri bozan’ erimeyi durdurmak için formüller arıyor. Meral Akşener’den liderlik koltuğunu devralan Müsavat Dervişoğlu, erimeyi durdurmak için çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda Mansur Yavaş ile buzların eritilmesi de çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.
VEKİLLER GERİ DÖNECEK
Partide, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve Adnan Beker’in İYİ Parti’ye yeniden geçeceği kulislerde konuşuluyor. Arslan, Meral Akşener’in, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadığı için “korkaklıkla” suçladığı Mansur Yavaş’a destek vereceğini açıklayarak partisinden istifa etmişti. Adnan Beker de, Akşener ile arası açılınca sert açıklamalar yaparak partiden istifa etmişti. Beker vekil olmadan önce İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekilliği görevinde bulunuyordu. Öte yandan Mansur Yavaş’ın da bu yakınlaşma ile İYİ Parti’yi kontrol altında tutmayı amaçladığı da kulislerde konuşuluyor.