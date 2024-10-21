CHP’de centilmenlik protokolü: Söz, kriz çıkarmayız

CHP'de eylül ayındaki Tüzük Kurultayı sonrasında başlayan krizleri bitirmek isteyen Genel Başkan Özgür Özel, ‘huzur’ için devreye girdi. Cumhurbaşkanı adaylığı için karşı karşıya gelen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilimin partiye zarar vermesinden endişe eden Özel, iki isim arasında ‘centilmenlik protokolü’ yaptı. ‘Sözlü protokole’ göre, Yavaş da İmamoğlu da ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ tartışmalara girmeksizin, süreci sükûnet içinde götürecek.





İMAMOĞLU ‘MIŞ GİBİ’ YAPIYOR

CHP kaynaklarına göre bu protokol için Özel, iki isimle de görüştü. Ekrem İmamoğlu ile telefonda konuşan Özel, Mansur Yavaş’la ise Genel Merkez’de bir araya geldi. Özel, iki başkandan ‘Cumhurbaşkanı adaylıklarını gündeme getirmemelerini’ ve ‘Parti içindeki gerilimleri körüklememelerini’ talep etti ve söz aldı. Özel'in bu isteğini ilk kabul eden Yavaş oldu. Şimdilik ‘protokole uyan taraf olma’ kararı alan İmamoğlu, bir yandan da parti içindeki uzantılarıyla ‘adaylığını sıcak tutama çabasını’ sürdürüyor.





YAVAŞ İLE DAHA SIK GÖRÜŞECEK

Öte yandan İmamoğlu'nun artık Ankara'ya daha sık geleceği ve ziyaretlerinde Yavaş ve Özel ile görüşmeye özen göstereceği ifade edildi. İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantıları için geldiği başkentte Genel Merkez'e uğrasa bile Özel ile görüşmeden direkt Kavaklıdere'deki TBB binasına geçmesi dikkat çekmişti. İmamoğlu bugün de gazetelerin Ankara temsilcileri başkentte bir araya gelecek. İBB Başkanı bu görüşmenin ardından Yavaş'la buluşacak.





Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

O hakarete soruşturma

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 18 Ekim'de yaptığı “Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar” paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu için harekete geçti. Savcılık, paylaşımında “Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile: ‘Allah b.lanı versin!’ Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ‘hançer’ diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah b.lasını versin” diyen Kılıçdaroğlu’nun sözlerini inceledi. İfadelerin “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçunu oluşturabile-ceğini değerlendiren savcılık, Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlattı.





Lübnan tezkeresi Genel Kurul’da

TBMM Genel Kurulu, bu hafta yoğun bir mesai yapacak. Meclis'in gündeminde bu hafta, tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi, 9'uncu Yargı Paketi ve 2025 bütçe teklifinin sunumu olacak. Genel Kurul, yarın görüşmelerine tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile başlayacak. Bu kanun teklifinin ardında Genel Kurul, BM kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşecek. Tezkere görüşmelerin 9'uncu Yargı Paketi'ne geçilecek. Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin yapacağı sunumla başlanacak. Adalet Komisyonu, yeni tip casusluk suçunu da içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçecek.











