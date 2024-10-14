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'Özel' helikopter keyfi: CHP'deki tasarruf vaadi lafta kaldı

'Özel' helikopter keyfi: CHP'deki tasarruf vaadi lafta kaldı

17:1514/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kafe açılışına helikopterle giden Özgür Özel sosyal medyada tepki çekti
Kafe açılışına helikopterle giden Özgür Özel sosyal medyada tepki çekti

Kamuda israf iddiaları üzerinden her fırsatta ekonomi yönetimini eleştiren ve parti olarak 'tasarruf' edecekleri vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Belediyesi'ne ait Halk Kafe'nin açılışına özel helikopterle gitmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kamuda tasarruf yapılmadığını iddia ederek her fırsatta ekonomi yönetimine eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
'in Marmaris'te yer alan Marmaris Belediyesi'ne ait Halk Kafe'nin açılışına özel bir helikopterle gitmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.


Selfie çektirdi


Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin çektiği selfie fotoğrafında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve helikopterin mürettebatı yer alıyor.



Mansur Yavaş cephesinin İmamoğlu salvosuna neden olan kare: 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen Zeydan'ı makamında ağırlamıştı

Siyasi çalkantıların bitmek bilmediği CHP'de, isimleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyadan İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltmesine neden olan fotoğrafın 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen DEM'li Abdullah Zeydan ile verilen kare olduğu ileri sürüldü. Arslan X hesabından yaptığı ve gündeme bomba gibi düşen paylaşımda "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada" ifadelerini kullanmıştı.



Kimin helikopteri?


Sosyal medya kullanıcıları, Özel'in 10 metrekarelik küçük bir kafenin açılışı için helikopter kullanmasını eleştirerek, ekonomiden dem vuran muhalefet liderinin bu tür bir tercih yapmasını sorguladı.


  • Bazı kullanıcılar ise helikopterin kime ait olduğunu ve maliyetini merak ederek bu konuda sorular yöneltti.

'Tasarruf yapacağız' demişti


Özgür Özel geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı açıklamada, CHP'nin kazandığı belediyelerde uygulamaya koymak üzere
'israf ve tasarruf genelgesi'
yayınlayacaklarını belirtmişti. Özel
"Önümüzdeki hafta yayınlayacağımız tasarruf genelgesiyle Türkiye’de yeni bir çağ, yeni bir çığır açacağız. Sonra herkesten bu tasarrufa ve bu israfı sonlandırmaya katkı sağlamasını isteyeceğiz. Diğer partilere de örnek olmasını isteyeceğiz."
demişti.

Ancak CHP'deki
'tasarruf'
söylemleri vaatten öte gidememiş görünüyor.


Uçakla 'Roma' gezisi


Daha önce de seçim kampanyasını
"İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik"
sloganıyla gerçekleştiren CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Roma gezisi için yolcu uçağı kiralamış ve geziye yaklaşık 45 yandaş gazeteciyi götürmüştü.


Özel jetle Almanya'ya maç izlemeye gitti


Özel uçakla İtalya gezisine giden İmamoğlu daha sonra da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı izlemek için özel jet ile Bodrum’dan
Almanya
'ya uçmuştu.


Yandaş gazetecileri de alıp Roma’ya giden İmamoğlu lüks ve şatafattan taviz vermedi: Beş yıldızlı hotelde konaklama 15 ila 20 milyon lira arası hesaplandı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt dışı gezileri kapsamında Roma’ya gitti. Beraberinde 45 basın mensubunu da götüren İmamoğlu, toplam 73 kişiden oluşan kafilesi ile birlikte şehrin lüks hotellerinden biri olan Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konakladı. Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi. Geziye katılan yandaş gazeteciler arasında ise Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök de yerini aldı.







#Özgür Özel
#CHP
#Marmaris

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