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Yandaş gazetecileri de alıp Roma’ya giden İmamoğlu lüks ve şatafattan taviz vermedi: Beş yıldızlı hotelde konaklama 15 ila 20 milyon lira arası hesaplandı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt dışı gezileri kapsamında Roma’ya gitti. Beraberinde 45 basın mensubunu da götüren İmamoğlu, toplam 73 kişiden oluşan kafilesi ile birlikte şehrin lüks hotellerinden biri olan Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konakladı. Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi. Geziye katılan yandaş gazeteciler arasında ise Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök de yerini aldı.

21:29 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 22:12 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yandaş gazeteciler, her fırsatta 'israftan' bahseden İmamoğlu'nun lüks Roma gezisine katıldı
Yandaş gazeteciler, her fırsatta 'israftan' bahseden İmamoğlu'nun lüks Roma gezisine katıldı

Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Aykol’un özel haberine göre; CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İtalya’nın başkenti Roma’ya gerçekleştirdiği seyahatinin konaklama masrafı dudak uçuklattı.



Yandaş gazeteciler Roma turuna çıktı


İstanbul’da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza törenini gerçekleştiren İmamoğlu’na; aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi yandaş gazetecilerin de bulunduğu 45 basın mensubu ile birlikte toplam 73 kişilik bir kafile eşlik etti.



Lafa gelince israf seyahate çıkınca lüks ve şatafat


İmamoğlu ve beraberindekilerin, şehrin en lüks hotellerinden biri olan ve iki kişilik odanın geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında değişen Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konakladığı ve seyahatin 3-4 gün sürdüğü iddia edildi.



Beş yıldızlı hotelde konakladılar


Sık sık israftan bahseden CHP’li Başkan İmamoğlu’nun 73 kişi ile birlikte konaklama bedelinin, alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu öne sürüldü.






#Ekrem İmamoğlu
#Roma
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#CHP
#Yandaş gazeteci
#Hotel
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