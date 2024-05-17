Yandaş gazetecileri de alıp Roma’ya giden İmamoğlu lüks ve şatafattan taviz vermedi: Beş yıldızlı hotelde konaklama 15 ila 20 milyon lira arası hesaplandı

Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Aykol’un özel haberine göre; CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İtalya’nın başkenti Roma’ya gerçekleştirdiği seyahatinin konaklama masrafı dudak uçuklattı.









Yandaş gazeteciler Roma turuna çıktı





İstanbul’da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza törenini gerçekleştiren İmamoğlu’na; aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi yandaş gazetecilerin de bulunduğu 45 basın mensubu ile birlikte toplam 73 kişilik bir kafile eşlik etti.









Lafa gelince israf seyahate çıkınca lüks ve şatafat





İmamoğlu ve beraberindekilerin, şehrin en lüks hotellerinden biri olan ve iki kişilik odanın geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında değişen Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konakladığı ve seyahatin 3-4 gün sürdüğü iddia edildi.









Beş yıldızlı hotelde konakladılar





Sık sık israftan bahseden CHP’li Başkan İmamoğlu’nun 73 kişi ile birlikte konaklama bedelinin, alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu öne sürüldü.



















