Mansur Yavaş cephesinin İmamoğlu salvosuna neden olan kare: 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen Zeydan'ı makamında ağırlamıştı

"Şu an, aynı çatı altında siyaset yapan kişilerin 'sen benim ayağıma bastın, koluma dokundun ya da yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bu tür şeylerle uğraşan hiç kimse benim yol arkadaşım olamaz. Ama parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim var ise, hem bu millete ihanet eder, hem de başkomutan Gazi Mareşal, Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net."