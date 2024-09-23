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Mansur Yavaş cephesinin İmamoğlu salvosuna neden olan kare: 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen Zeydan'ı makamında ağırlamıştı

Mansur Yavaş cephesinin İmamoğlu salvosuna neden olan kare: 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen Zeydan'ı makamında ağırlamıştı

Lokman Özdemir
10:5623/09/2024, понедельник
G: 23/09/2024, понедельник
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu - Abdullah Zeydan
Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu - Abdullah Zeydan

Siyasi çalkantıların bitmek bilmediği CHP'de, isimleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyadan İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltmesine neden olan fotoğrafın 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen DEM'li Abdullah Zeydan ile verilen kare olduğu ileri sürüldü. Arslan X hesabından yaptığı ve gündeme bomba gibi düşen paylaşımda "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci ve sonrasında değişim çalkantılarıyla siyasi buhrana giren CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası ve sonrasında Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturması da suları durultmadı.


Yavaş ve İmamoğlu savaşı mı?


Kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP koltuğu için yeniden harekete geçeceği konuşulurken isimleri muhalefet cephesinde Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu
arasında kriz patlak verdi.

İkili arasındaki krizin ilk sinyalleri Tüzük Kurultayı'nda geldi. Kürsüye çıkarak CHP'ye sitem eden Mansur Yavaş
"Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin sorunlarına değinmek isterdim ama bir saat önce telefon açılıp 'Siz de konuşun' dendi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturunca aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz."
demişti.




Ekrem İmamoğlu da ilerleyen süreçte Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu için düzenlenen törende konuşan İmamoğlu
"Şu an, aynı çatı altında siyaset yapan kişilerin 'sen benim ayağıma bastın, koluma dokundun ya da yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bu tür şeylerle uğraşan hiç kimse benim yol arkadaşım olamaz. Ama parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim var ise, hem bu millete ihanet eder, hem de başkomutan Gazi Mareşal, Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net."
ifadelerini kullandı.




Arslan'ın olay paylaşımı


İmamoğlu ve Yavaş arasındaki siyasi kriz Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Yüksel Arslan'ın X paylaşımıyla yeniden alevlendi.


2023 seçimlerine kadar Yavaş'ın özel kalemliğini de yapan Ankara milletvekili Arslan, X hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.



İmamoğlu ile ilgili "
Siyasi kalpazan, proje çocuk"
gibi ifadeler kullanan Arslan paylaşımında
"Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada" dedi. Mansur Yavaş ise konuyla ilgili "Arslan'ın açıklamalarını onaylamıyorum. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir"
açıklamasında bulundu.




Krize neden olan 'Zeydan' karesi mi?


Arslan'ın İmamoğlu'nu hedef aldığı karenin DEM'li Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı
Abdullah Zeydan
ile olan fotoğraf olduğu belirtiliyor.


Geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul’a gelen Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, beraberindeki İpekyolu Belediye Eş Başkanı Canan Uzunay ile birlikte Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etmişti. İkili objektiflere birlikte poz vermişti.


(Abdullah Zeydan skandal sözlerinde "PKK sizi tükürüğü ile boğar" ifadelerini kullanmıştı)

İmamoğlu daha önce de aynı kareyi vermişti


Yavaş cephesinin İmamoğlu'nun hedef aldığı DEM'lilerle fotoğraf adımı ilk kez yaşanmıyor.


  • İmamoğlu özellikle seçim süreçlerinde bir çok kez DEM Partililerle bir araya gelmişti. İmamoğlu 2019'daki Diyarbakır ziyaretinde aralarında Ahmet Türk'ün de olduğu DEM Partililerle görüşmüş, hatıra fotoğrafı çektirmişti.


"Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim"


Aynı dönemde HDP Taksim'deki İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden İmamoğlu burada yaptığı açıklamada
"Sayın Demirtaş'a ben 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten ve destekten ötürü teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar elbette bizim için çok değerli. (Demirtaş) Tutuklu ama yani niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Bu bakımdan elbette imkan olsa sayın Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim"
i
fadelerini kullanmıştı.


Yine geçtiğimiz aylarda tartışmalı Roma ziyareti dönüşü açıklamalarda bulunan İmamoğlu, 37 masum vatandaşın hayatını kaybettiği 'Kobani' davası ile ilgili
"Adı ister Selahattin Demirtaş, ister Ahmet Türk olsun, bu insanları mahkum etmek ülkeye hiçbir şey kazandırmaz"
demişti.


#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
#CHP
#DEM Parti

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