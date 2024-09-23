Mansur Yavaş cephesinin İmamoğlu salvosuna neden olan kare: 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen Zeydan'ı makamında ağırlamıştı

Siyasi çalkantıların bitmek bilmediği CHP'de, isimleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyadan İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltmesine neden olan fotoğrafın 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen DEM'li Abdullah Zeydan ile verilen kare olduğu ileri sürüldü. Arslan X hesabından yaptığı ve gündeme bomba gibi düşen paylaşımda "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci ve sonrasında değişim çalkantılarıyla siyasi buhrana giren CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası ve sonrasında Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturması da suları durultmadı.
Yavaş ve İmamoğlu savaşı mı?
Arslan'ın olay paylaşımı
İmamoğlu ve Yavaş arasındaki siyasi kriz Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Yüksel Arslan'ın X paylaşımıyla yeniden alevlendi.
2023 seçimlerine kadar Yavaş'ın özel kalemliğini de yapan Ankara milletvekili Arslan, X hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.
Krize neden olan 'Zeydan' karesi mi?
Geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul’a gelen Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, beraberindeki İpekyolu Belediye Eş Başkanı Canan Uzunay ile birlikte Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etmişti. İkili objektiflere birlikte poz vermişti.
İmamoğlu daha önce de aynı kareyi vermişti
Yavaş cephesinin İmamoğlu'nun hedef aldığı DEM'lilerle fotoğraf adımı ilk kez yaşanmıyor.
- İmamoğlu özellikle seçim süreçlerinde bir çok kez DEM Partililerle bir araya gelmişti. İmamoğlu 2019'daki Diyarbakır ziyaretinde aralarında Ahmet Türk'ün de olduğu DEM Partililerle görüşmüş, hatıra fotoğrafı çektirmişti.