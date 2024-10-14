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Kılıçdaroğlu’na Saraçhane engeli

Kılıçdaroğlu’na Saraçhane engeli

Uğur Duyan
04:0014/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu

CHP'de, tüzük sonrası başlayan 'cumhurbaşkanı adaylığı' ve 'olağanüstü kurultay' tartışmalarının alevi sönmeye başladı.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin, meclis açılışında 'ayağa kalkma' krizi sonrasında başlattığı ‘delegeyi olağanüstü kurultay için yönlendirme çabası’ sonuçsuz kaldı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, eski genel başkanın eylül başındaki tüzük kurultayı sonrasında Anadolu delegesi ile temasa geçtiğini söyledi. Kaynaklar, “Kılıçdaroğlu, eski Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu'na ‘Delegelere tüzük kurultayını anlat’ talimatı verdi. Kılıçdaroğlu'nun, Neslihan Hanım’a ‘Kurultay'a katılmayan 300 delegenin bizim arkadaşlarımız olduğunu söyle ve bize yakın durmaya çalışan delegelere durumu izah et’ dediğini biliyoruz” diye konuştu.


İMAMOĞLU DEVREDE

Kaynaklar, bu girişimin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na takıldığını söyleyerek, “İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ekipleri, Ankara ve İstanbul'da başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerde bulundu. Ekrem Bey, ‘Henüz sırası değil’ diyerek, arkadaşlarına Kemal beyden gelen talepleri reddetme talimatı verdi. Bizim gördüğümüz Ekrem beyin Kılıçdaroğlu'nu da denklem dışında tutma çabasına girdiğidir. Çünkü İmamoğlu'nun önceliği cumhurbaşkanı adayı olmaktır” dedi.




#chp
#Kemal Kılıçdaroğlu
#siyaset

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