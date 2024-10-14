Kılıçdaroğlu’na Saraçhane engeli

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin, meclis açılışında 'ayağa kalkma' krizi sonrasında başlattığı ‘delegeyi olağanüstü kurultay için yönlendirme çabası’ sonuçsuz kaldı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, eski genel başkanın eylül başındaki tüzük kurultayı sonrasında Anadolu delegesi ile temasa geçtiğini söyledi. Kaynaklar, “Kılıçdaroğlu, eski Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu'na ‘Delegelere tüzük kurultayını anlat’ talimatı verdi. Kılıçdaroğlu'nun, Neslihan Hanım’a ‘Kurultay'a katılmayan 300 delegenin bizim arkadaşlarımız olduğunu söyle ve bize yakın durmaya çalışan delegelere durumu izah et’ dediğini biliyoruz” diye konuştu.