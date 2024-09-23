CHP'li meclis üyesinden Mansur Yavaş'a İmamoğlu tepkisi: Kimse sabrımızı sınamasın!

Siyasi çalkantıların bitmek bilmediği CHP'de, isimleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyadan İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltmesine neden olan fotoğrafın 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen DEM'li Abdullah Zeydan ile verilen kare olduğu ileri sürüldü. Arslan X hesabından yaptığı ve gündeme bomba gibi düşen paylaşımda "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada" ifadelerini kullanmıştı.