CHP'li meclis üyesinden Mansur Yavaş'a İmamoğlu tepkisi: Kimse sabrımızı sınamasın!

CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında patlak veren kriz tabana da yayılıyor. İki isim arasındaki ilişkide derin çatlaklar olduğunu gözler önüne serdi. Gerilimin tabana yayılarak partide bir bölünmeye neden olacağı yorumları yapılırken CHP Yunusemre Belediye Meclis Üyesi'nden Mansur Yavaş'a 'gözdağı' gibi bir tepki geldi. Sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan meclis üyesi Mertcan Üreten 'Kimse sabrımızı sınamasın!' ifadelerine yer verdi.
CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasındaki gerilim, krize dönüştü. İki büyükşehir belediye başkanı arasında son dönemde yaşanan anlaşmazlıklar, özellikle muhalefet içinde geniş yankı buldu. İmamoğlu’nun yaptığı son açıklamada, isim vermeden Yavaş'ı hedef alması siyaset kulislerinde gündeme oturdu.
Bu paylaşımı alıntılayan Mansur Yavaş ise Arslan'a "twitini silmeyi' tavsiye etti. Yaşananlar 'danışıklı dövüş' olarak yorumlanırken CHP'de isimleri Cumhurbaşkanlığı için konuşulan ikili arasındaki kriz tabana da yayılıyor.
"Kim ne çocuğu bilemeyiz"
Konuyla ilgili CHP'li meclis üyesinden dikkat çeken ifadeler içeren bir açıklama geldi. CHP Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten X hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş'a açık açık meydan okudu.
Bölünme derinleşebilir
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında yaşanan gerilim, CHP tabanına da yayılıyor. İki lider arasındaki anlaşmazlıkların partide derin bir krize yol açabileceği ve tabanda bölünmelere neden olabileceği konuşuluyor.
Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu bırakması sonrasında, parti içinde Özgür Özel'i destekleyenlerle mevcut yapıyı korumak isteyenler arasında da gerilim tırmanıyor. Özel taraftarları, partide köklü bir değişim yapıldığını savunurken Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise gidişattan memnun değil.
Kılıçdaroğlu ve Özel ile İmamoğlu ve Yavaş arasındaki çekişme CHP'nin geleceği üzerinde derin bir ayrışmaya da işaret ediyor. Siyaset kulislerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte ana muhalefette yeni bir aday krizinin çıkması ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.