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CHP'li meclis üyesinden Mansur Yavaş'a İmamoğlu tepkisi: Kimse sabrımızı sınamasın!

CHP'li meclis üyesinden Mansur Yavaş'a İmamoğlu tepkisi: Kimse sabrımızı sınamasın!

12:4923/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş
Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş

CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında patlak veren kriz tabana da yayılıyor. İki isim arasındaki ilişkide derin çatlaklar olduğunu gözler önüne serdi. Gerilimin tabana yayılarak partide bir bölünmeye neden olacağı yorumları yapılırken CHP Yunusemre Belediye Meclis Üyesi'nden Mansur Yavaş'a 'gözdağı' gibi bir tepki geldi. Sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan meclis üyesi Mertcan Üreten 'Kimse sabrımızı sınamasın!' ifadelerine yer verdi.

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasındaki gerilim, krize dönüştü. İki büyükşehir belediye başkanı arasında son dönemde yaşanan anlaşmazlıklar, özellikle muhalefet içinde geniş yankı buldu. İmamoğlu’nun yaptığı son açıklamada, isim vermeden Yavaş'ı hedef alması siyaset kulislerinde gündeme oturdu.


İmamoğlu
"Aynı çatı altında siyaset yapanların kişisel anlaşmazlıkları değil, halkın sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini"
belirterek,
"Küçük meselelerle uğraşan kimse benim yol arkadaşım olamaz"
sözleriyle üstü kapalı eleştirilerde bulundu. Bu sözler, özellikle muhalefet cephesinde İmamoğlu’nun Yavaş’a karşı rahatsızlığını açıkça dile getirdiği şeklinde yorumlandı.


Mansur Yavaş cephesinin İmamoğlu salvosuna neden olan kare: 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen Zeydan'ı makamında ağırlamıştı

Siyasi çalkantıların bitmek bilmediği CHP'de, isimleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyadan İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltmesine neden olan fotoğrafın 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen DEM'li Abdullah Zeydan ile verilen kare olduğu ileri sürüldü. Arslan X hesabından yaptığı ve gündeme bomba gibi düşen paylaşımda "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada" ifadelerini kullanmıştı.



Mansur Yavaş cephesinden ise doğrudan bir yanıt gelmezken son olarak Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Ankara milletvekili Yüksel Arslan'ın paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Arslan, X hesabından yaptığı paylaşımla İmamoğlu'na açtı ağzını yumdu gözünü. Ekrem İmamoğlu hakkında
"Siyasi kalpazan, proje çocuk"
gibi sert ifadeler kullanan Arslan, sosyal medya paylaşımında,
"Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle ve vatan hainleriyle yan yana gelenler, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ediyor, bu apaçık ortada"
dedi.


Bu paylaşımı alıntılayan Mansur Yavaş ise Arslan'a "twitini silmeyi' tavsiye etti. Yaşananlar 'danışıklı dövüş' olarak yorumlanırken CHP'de isimleri Cumhurbaşkanlığı için konuşulan ikili arasındaki kriz tabana da yayılıyor.


"Kim ne çocuğu bilemeyiz"


Konuyla ilgili CHP'li meclis üyesinden dikkat çeken ifadeler içeren bir açıklama geldi. CHP Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten X hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş'a açık açık meydan okudu.


İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Üreten
"Kim ne çocuğu onu biz bilemeyiz ama Ekrem İmamoğlu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bir Cumhuriyet çocuğudur. Kimse sabrımızı sınamasın!"
ifadelerini yazdı.


Bölünme derinleşebilir


Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında yaşanan gerilim, CHP tabanına da yayılıyor. İki lider arasındaki anlaşmazlıkların partide derin bir krize yol açabileceği ve tabanda bölünmelere neden olabileceği konuşuluyor.


Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu bırakması sonrasında, parti içinde Özgür Özel'i destekleyenlerle mevcut yapıyı korumak isteyenler arasında da gerilim tırmanıyor. Özel taraftarları, partide köklü bir değişim yapıldığını savunurken Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise gidişattan memnun değil.


Kılıçdaroğlu ve Özel ile İmamoğlu ve Yavaş arasındaki çekişme CHP'nin geleceği üzerinde derin bir ayrışmaya da işaret ediyor. Siyaset kulislerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte ana muhalefette yeni bir aday krizinin çıkması ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.


#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş

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