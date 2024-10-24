Demirtaş ziyareti ikiye böldü

Özel'in Demirtaş'la buluşması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephelerini karşı karşıya getirdi. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İmamoğlu CHP'nin DEM Parti ile olan ilişkisinin korunması için Demirtaş'la görüşmenin olumlu sonuçlar doğuracağını Özel ve yönetimine aktardı. Yavaş ise Özel'in Doğu gezisi ve Demirtaş ziyaretini doğru bulmuyor. Kaynaklar, “Yavaş'ın orta Anadolu seçmeniyle kurduğu ilişkinin bozulmasından çekindiği için Demirtaş'la görüşülmesini ve DEM Parti'ye sıcak gelecek adımlar atılmasını istemediğini” söyledi. Yavaş'ın olası bir seçim durumunda DEM Parti ile kurulacak ittifakın CHP'ye seçim kaybettireceğini de aktardı.