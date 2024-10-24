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Demirtaş ziyareti ikiye böldü

Demirtaş ziyareti ikiye böldü

Uğur Duyan
04:0024/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Özel, TUSAŞ'a saldırı sonrası Doğu ziyaretini yarıda keserek Ankara'ya dönme kararı aldı.
Özel, TUSAŞ'a saldırı sonrası Doğu ziyaretini yarıda keserek Ankara'ya dönme kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Güneydoğu gezisi ve Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyareti parti içindeki itilaf noktalarını bir kez daha ortaya çıkardı.

Özel'in Demirtaş'la buluşması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephelerini karşı karşıya getirdi. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İmamoğlu CHP'nin DEM Parti ile olan ilişkisinin korunması için Demirtaş'la görüşmenin olumlu sonuçlar doğuracağını Özel ve yönetimine aktardı. Yavaş ise Özel'in Doğu gezisi ve Demirtaş ziyaretini doğru bulmuyor. Kaynaklar, “Yavaş'ın orta Anadolu seçmeniyle kurduğu ilişkinin bozulmasından çekindiği için Demirtaş'la görüşülmesini ve DEM Parti'ye sıcak gelecek adımlar atılmasını istemediğini” söyledi. Yavaş'ın olası bir seçim durumunda DEM Parti ile kurulacak ittifakın CHP'ye seçim kaybettireceğini de aktardı.



TUSAŞ’a terör saldırısı yapıldığı sırada Özel DEM’li başkanlarla basın toplantısı düzenledi: Size Sayın Demirtaş’ın selamlarını getirdim

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamanın bir terör saldırısı olduğunu belirterek 4 şehit ve 14 yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Teröristlerin TUSAŞ’a saldırdığı esnada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde belediye eş başkanlarıyla basın toplantısı düzenledi. Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun’u ziyareti sonrası kameralar karşısında geçti. Özel, 6-7 Ekim olaylarının faili, terör hükümlüsü eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın selamlarını getirdiğini belirterek, “Sayın Demirtaş, buraya yapacağım ziyaretten haberdardı. Onun selamlarını ve kendi özgürlüğününde burada bir gün hep birlikte kahve içmeyi ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.


#chp
#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş

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