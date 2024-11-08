Emeklilik için prim borçlanmada fırsat geldi: 1,2,3 çocuğu olanlar için...

Emeklilik planları yapan çalışanlar için yıl sonu kritik bir döneme işaret ediyor. Prim gün sayısını tamamlayarak emekliliğe hak kazananlar bu süreci beklerken, bazı çalışanlar ise eksik prim günlerini tamamlamak için borçlanma seçeneklerini değerlendiriyor. Ancak yıl sonunda yapılması beklenen asgari ücret artışıyla birlikte emeklilik için borçlanma maliyetlerinin de yükselmesi bekleniyor. Bu durumda, yıl bitmeden borçlanma yaparak prim günlerini tamamlamak, çalışanlara avantaj sağlayabilir.

1 /7 Emeklilik planı yapan çalışanları yakından ilgilendiren askerlik ve doğum borçlanması tutarları, asgari ücrete yapılacak zamla birlikte artacak. Şu an günlük borçlanma bedeli 213 TL olarak uygulanırken, beklenen asgari ücret artışı ile bu tutarın yükselmesi öngörülüyor. Zamdan etkilenmeden daha düşük borçlanma yapmak isteyenler için yıl bitmeden başvuru yapılması öneriliyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında yeni dönemde neler değişecek, ne kadar artış olacak? Detaylar haberimizde.

2 /7 Emeklilik için borçlanma yapmayı düşünenler, asgari ücrete gelecek zamla birlikte borçlanma tutarlarının yükselecek olması nedeniyle yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayı tercih ediyor.

3 /7 Askerlik ve doğum borçlanması gibi işlemler için belirlenen günlük borçlanma tutarı 2024 yılı boyunca 213,36 TL iken, yurt dışı borçlanmalarında bu tutar 300,04 TL’ye kadar çıkıyor. Asgari ücretin %32’si üzerinden hesaplanan borçlanma bedeli, gelecek yıl yapılacak artış doğrultusunda yükselecek.

4 /7 Borçlanma Tutarlarında Artış Bekleniyor 2025 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun %30 ila %40 arası bir zam belirlemesi halinde, borçlanma bedellerinin de bu oranlarda artacağı öngörülüyor.

5 /7 Örneğin, askerlik borçlanması kapsamında 550 gün hizmet için şu an ödenecek toplam tutar yaklaşık 117.348 TL iken, artış sonrası bu rakamın daha da yükselebileceği ifade ediliyor. Aynı durum doğum borçlanması için de geçerli olacak.

6 /7 Borçlanma Tutarını Düşürmek İçin Yıl Sonuna Kadar Başvuru Yapılabilir Önümüzdeki yıl yapılacak zamdan etkilenmemek ve daha düşük borçlanma bedeli ödemek isteyen vatandaşların, 31 Aralık 2024’e kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması tavsiye ediliyor.