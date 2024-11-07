3600 prim günü ile emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl sigorta süresi olan o kişilere emeklilik yolu açıldı

Türkiye'de erken emeklilik şartları, özellikle sigorta başlangıç tarihi ve prim günü sayısı üzerinden belirleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeler, emekli olmak isteyenlerin belirli kriterleri karşılamasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda, 10 yıl sigorta süresini dolduran bazı kişilere erken emeklilik hakkı doğabiliyor. Genellikle 10 yıl (3,600 prim günü) sigorta süresini dolduran sigortalılar, yaş şartını da karşılamaları durumunda kısmi emeklilikten faydalanabiliyorlar. Ancak, bu hakka sahip olmak için sigorta başlangıç tarihinin yanı sıra çalışma statüsü ve yaş şartının da uyumlu olması gerekiyor. İşte, 10 yıl sigorta süresi dolanlar için emeklilik hakkıyla ilgili detaylar…

1 /14 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartları sağlayan vatandaşlara 10 yıllık sigortalılık süresiyle erken emeklilik imkanı sunuyor. Özellikle "10 yılda nasıl emekli olunur?" ve "Erken emeklilik nasıl gerçekleşir?" gibi sorular, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. SGK'nın belirlediği düzenlemelere göre, 10 yıl (3,600 prim günü) sigortalılık süresini tamamlayan kişiler, yaş şartını da sağladıklarında kısmi emeklilik hakkına sahip olabiliyor.

2 /14 Bu erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için kişinin sigorta başlangıç tarihinin yanı sıra, çalışma statüsüne (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi) göre değişen yaş ve prim gün sayısı şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar için bu şartlar daha esnek tutuluyor. İşte, 10 yılda emeklilik için aranan şartlar ve merak edilen detaylar...

3 /14 ERKEN EMEKLİLİK HAKKI Prim günü yetmeyen fakat yaşı sebebi ile tamamlama imkanı da kalmayan kişiler, yaştan dolayı erken emekli olabilir.

4 /14 Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişiklik gösterse de, 3600 gün ile emekli olmak mümkün olabiliyor.

5 /14 Normal emeklilik dışında, yaşı ilerlemiş ancak prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan dolayı erken emeklilik uygulaması bulunuyor.

6 /14 Yaştan emeklilikte, daha düşük prim ödeyerek emekli olmak mümkün olabiliyor. Hatta 10 yıl çalışan biri bile yaştan dolayı emekli olma hakkında sahip olabiliyor. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olunması gerekiyor.

7 /14 YAŞTAN DOLAYI EMEKLİLİK Yaştan dolayı emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş, normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış, diğer bir ifade ile yeterince çalışmamış kişilere sağlanan bir hak.

8 /14 Prim gün sayısı yetmeyen ve bu sebeple emekli olmayan, ayrıca yaşı sebebi ile prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler, yaştan dolayı emeklilik hakkından faydalanabilirler.

9 /14 Öte yandan yaştan erken emeklilik şartları, ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösterebiliyor.

10 /14 9 Eylül 1981 tarihinden önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar, 23 Mayıs 2002 itibari ile 15 yıl sigortalığı bulunan kadınlar 50 yaşında, 3600 prim günü ile emekli olabilirler.

11 /14 Bunun yanı sıra 9 Eylül 1976 tarihinde önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler, 23 Mayıs 2002 itibari ile 15 yıl sigortalığı bulunan erkekler, 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilirler.

12 /14 Daha genç sigortalı olan kişiler ise, 10 yılla yani 3600 günle emekli olma hakkına sahip olabilirler. Ancak bunun için aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da bulunuyor.

13 /14 Ek olarak, 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek, 3600 gün primini 1 Ocak 2018 tarihinde doldurmuşsa, 15 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmuş olma şartı ile yaştan dolayı emekli olabilir.