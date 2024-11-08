Doğu Ekspresi 2024-2025 sefer tarihleri ve biletlerin satışa sunulacağı tarihler hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. İşte Doğu Ekspresi bilet fiyatları...

Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri bugün satışa çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, büyük ilgi gören Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

Doğu Ekspresi biletleri nereden alınacak?

Doğu Ekspresi için bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışı 8 Kasım Cuma günü itibariyle başlayacak. Biletler TCDD Taşımacılık A.Ş gişeleri, internet, mobil uygulama ve çağrı merkezleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Doğu Ekspresi bilet satışları ne zamana kadar yapılacak?

Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık'ta başlayacak, 2 Mart 2025'e kadar devam edecek.

Seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak." ifadelerini kullandı.

Yolcuların talepleri üzerine hareket saatlerini yeniden düzenlediklerine dikkati çeken Uraloğlu, ekspresin Ankara'dan 13.55'te hareket edeceğini, Erzincan'da 150 dakika, Erzurum'da 240 dakika duracağını ve böylece yolculara şehirleri keşfetme imkanı tanıyacağını belirtti.

Uraloğlu, ekspresin Kars'tan dönüşte 21.05'te hareket edeceğini, İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika duracağı bilgisini paylaştı.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024-2024?

Turistik Doğu Ekspresi'nde 2 kişilik odalar şeklinde satışa çıkacak biletler, kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Doğu Ekspresi Treni Durakları

Ankara'dan başlayarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden Kars'ta sonlanan bir rotaya sahip. Tren, Ankara Garı'ndan kalkıyor.

Doğu Ekspresi Hakkında

Doğu Ekspresi, TCDD Taşımacılık tarafından Ankara – Kars güzergâhında her gün karşılıklı bir sefer işletilen anahat trenidir. Trenler yataklı, kuşetli ve yemekli vagonlardan oluşmaktadır. Tren, Ankara - Kars güzergâhındaki seferini 25 saat 30 dakikada tamamlamakta; Kars - Ankara güzergâhında ise seferini 25 saatte tamamlamaktadır. Günlük karşılıklı 1 adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 26 saattir.



