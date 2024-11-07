Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Erzurum'un da posta kodu bulunmaktadır. 20 ilçeye sahip olan Erzurum, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Erzurum'un çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Erzurum'un posta kodu kaçtır? Erzurum'un il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 20 ilçeye sahip Erzurum'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Erzurum'un ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Erzurum ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Erzurum'un posta kodu kaç?
Erzurum'un posta kodu 25000'dir.
Erzurum İlçe Posta Kodları
Erzurum ilçelerinin posta kodları aşağıda belirtilmiştir.
Aşkale - 25500
Aziziye (Ilıca) - 25700
Çat - 25750
Hınıs - 25600
Horasan - 25800
İspir - 25900
Karaçoban - 25610
Karayazı - 25830
Köprüköy - 25320
Narman - 25530
Oltu - 25400
Olur - 25650
Palandöken - 25090
Pasinler - 25300
Pazaryolu - 25930
Şenkaya - 25370
Tekman - 25560
Tortum - 25460
Uzundere - 25440
Yakutiye - 25040