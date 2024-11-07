Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 20 ilçeye sahip Erzurum'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Erzurum'un ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Erzurum ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.