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Erzurum'un posta kodu kaç? Erzurum İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

Erzurum'un posta kodu kaç? Erzurum İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

14:057/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Erzurum posta kodları
Erzurum posta kodları

Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Erzurum'un da posta kodu bulunmaktadır. 20 ilçeye sahip olan Erzurum, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Erzurum'un çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Erzurum'un posta kodu kaçtır? Erzurum'un il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.

Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 20 ilçeye sahip Erzurum'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Erzurum'un ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Erzurum ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Erzurum'un posta kodu kaç?

Erzurum'un posta kodu 25000'dir.

Erzurum İlçe Posta Kodları

Erzurum ilçelerinin posta kodları aşağıda belirtilmiştir.

Aşkale - 25500

Aziziye (Ilıca) - 25700

Çat - 25750

Hınıs - 25600

Horasan - 25800

İspir - 25900

Karaçoban - 25610

Karayazı - 25830

Köprüköy - 25320

Narman - 25530

Oltu - 25400

Olur - 25650

Palandöken - 25090

Pasinler - 25300

Pazaryolu - 25930

Şenkaya - 25370

Tekman - 25560

Tortum - 25460

Uzundere - 25440

Yakutiye - 25040



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