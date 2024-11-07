Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında Antalya’daki müstakil ve müşterek arsa teslimatlarına ilişkin takvimi açıkladı. Peki Antalya ilk evim arsa tahsis tarihleri ne zaman? İşte TOKİ ilk evim arsa Antalya ilçelere göre teslim tarihi…
TOKİ, projeye başvuran dar gelirli vatandaşlar için kura çekimlerini tamamladı ve hak sahibi listelerini e-devlet üzerinden erişime açtı. TOKİ'nin "İlk Evim Arsa" projesi, konut amaçlı arsaların elektrik, su, doğal gaz ve kanalizasyon altyapılarını hazır hale getirerek vatandaşa sunmayı amaçlıyor. Giresun’da da bu kapsamda, tüm altyapı hizmetleri sağlanan arsalar imar planına uygun şekilde inşaata hazır hale getirildi.
Antalya TOKİ ilk evim arsaların teslimleri, belirlenen tarihler çerçevesinde ilçelere göre yapılacak. Vatandaşların, duyuruları takip etmeleri ve güncel iletişim bilgileriyle ulaşılabilir olmaları, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına önemli. Peki TOKİ ilk evim arsa Antalya müstakil ve müşterek arsalar ne zaman teslim edilecek? İşte TOKİ Antalya müstakil ve müşterek arsa tahsis tarihleri.
TOKİ Antalya müstakil ve müşterek arsa tahsis tarihleri
ANTALYA MERKEZ Müşterek 0 10,000 Temmuz 25
ANTALYA AKSEKİ Müstakil + Müşterek 40 13 Nisan 25
ANTALYA DEMRE Müstakil + Müşterek 100 130 Temmuz 25
ANTALYA ELMALI Müstakil 200 0 Nisan 25
ANTALYA ELMALI Müstakil + Müşterek 38 37 Mayıs 25
ANTALYA FİNİKE Müstakil 40 0 Mayıs 25
ANTALYA FİNİKE Müstakil + Müşterek 140 114 Temmuz 25
ANTALYA GAZİPAŞA Müstakil 90 0 Mayıs 25
ANTALYA GAZİPAŞA Müstakil + Müşterek 100 266 Temmuz 25
ANTALYA GÜNDOĞMUŞ Müstakil 15 0 Mayıs 25
ANTALYA GÜNDOĞMUŞ Müstakil + Müşterek 15 7 Temmuz 25
ANTALYA İBRADI Müstakil + Müşterek 10 3 Temmuz 25
ANTALYA KORKUTELİ Müstakil 60 0 Haziran 25
ANTALYA KORKUTELİ Müstakil + Müşterek 150 117 Temmuz 25
ANTALYA KUMLUCA Müstakil + Müşterek 270 125 Temmuz 25
ANTALYA MANAVGAT Müstakil + Müşterek 910 600 Temmuz 25
ANTALYA SERİK Müstakil + Müşterek 250 189 Temmuz 25
TOKİ Arsa tahsis bedeli ödeme planı
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır. Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır. Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.
Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır. İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir. İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.
Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır. İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.
Tahsis nedir?
Tahsis; bazı taşınmazlar ile ilgili olarak şahıslara verilen haklardır. İmar ve gecekondu yönetmelikleri içerisinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine de tapu tahsisi denir. 2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere mülkiyet hakkı verebilir.