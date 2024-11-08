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Facebook hesap silme ve kapatma- Adım adım Facebook hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma işlemleri

Facebook hesap silme ve kapatma- Adım adım Facebook hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma işlemleri

08:328/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
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Facebook kalıcı hesap silme ve hesap dondurma işlemleri haberimizde.
Facebook kalıcı hesap silme ve hesap dondurma işlemleri haberimizde.

Facebook hesabı kalıcı olarak silme ve dondurma işlemleri Facebook hesabı kullanan kullanıcıların merak ettiği konulardan biridir. Popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Facebook'tan hesabınızı gideceğiniz bir link sonucu silebilirsiniz. Facebook kalıcı hesap silme işleminin nasıl yapılacağını haberimizde sizlerle paylaştık. Hesabınızdan memnun değilseniz yada Facebook'taki verilerinizin güvenliğinden endişe ediyor ve kalıcı olarak hesabınızı kapatmak istiyorsanız birkaç adımda bu işlemi gerçekleştirebilmek mümkün. Peki, Facebook hesabı nasıl silinir? İşte birkaç adımda Facebook kalıcı hesap silme ve kapatma işlemleri.

Facebook kalıcı hesap silme işlemi oldukça basit. Her geçen gün kullanımı artan ve sisteme yenilik katan Facebook’ta bazı kullanıcılar hesaplarını silmek istiyor. Sistem üzerinde çok net bir şekilde gözükmese de ve kullanıcılara doğrudan bir bağlantı sunulmasa da Facebook üzerinden hesabınızı birkaç dakikada silebilirsiniz.

Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Aşağıda sizlerle paylaşacağımız bağlantılar üzerinden hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra
onay verme
işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Öte yandan hesabın silinmesi için ise
14 gün
beklemeniz gerekmektedir.

Facebook kalıcı hesap kapatma nasıl yapılır?

Sosyal medyanın kullanımı teknolojinin artmasıyla her geçen gün artmakta. Hemen hemen herkesin artık bir Facebook hesabı var. Facebook kullanımın zevkili ve faydaları olduğu gibi, bir o kadar da zararı bulunmakta. Peki Facebook hesabını kapatmak ya da silmek isteyen Facebook hesabını nasıl kapatır ya da nasıl siler? İşte basamak basamak Facebook hesabı kapatma ve silme işlemleri.

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Facebook hesap dondurma nasıl yapılır?

Hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve istediğiniz zaman geri dönmeyi tercih edebilirsiniz.

Hesabınızı dondurmak için:
  • - Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan tıklayın
  • - Ayarlar'ı seçin
  • - Sol sütunda Genel'e tıklayın
  • - Hesabını yönet'i seçin ve ardından ekranda aşağı inip
    Hesabını dondura
    tıklayın

Hesabınızı dondurursanız Facebook'taki diğer kişiler profilinizi göremez ve insanlar sizi aratamaz. Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler, başkaları tarafından görülmeye devam edebilir.

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz, e-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yaparak istediğiniz zaman hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Facebook'a veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanırsanız, hesabınızın yeniden etkinleştirileceğini aklınızda bulundurun. Bu, arkadaşlarınız, fotoğraflarınız ve gönderileriniz de dahil olmak üzere Facebook profilinizin tamamen geri yükleneceği anlamına gelir. Hesabınızı yeniden etkinleştirmek için giriş yapmakta kullandığınız e-posta adresine erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.

Facebook hesabı dondurulduğunda ne olur?

  1. Hesabınız dondurulduğunda:
  2. Profilinizi sizden başka kimse göremez.
  3. Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.
  4. Arkadaşlarınız, kendi arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Arkadaşlarınız bunu yalnızca arkadaş listelerinden görebilir.
  5. Grup yöneticileri, adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.
  6. Oculus ürünlerine veya Oculus bilgilerinize erişmek için Facebook hesabınızı kullanamazsınız.
  7. Yalnızca sizin kontrol ettiğiniz Sayfalar da dondurulur. Sayfanız dondurulursa insanlar Sayfanızı göremez veya arama yaptıklarında bulamaz. Sayfanızın dondurulmasını istemiyorsanız Sayfanızın tam kontrolünü bir başkasına verebilirsiniz. Böylece Sayfayı dondurmanıza gerek kalmadan yalnızca hesabınızı dondurabilirsiniz.
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