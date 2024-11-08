Facebook kalıcı hesap silme işlemi oldukça basit. Her geçen gün kullanımı artan ve sisteme yenilik katan Facebook’ta bazı kullanıcılar hesaplarını silmek istiyor. Sistem üzerinde çok net bir şekilde gözükmese de ve kullanıcılara doğrudan bir bağlantı sunulmasa da Facebook üzerinden hesabınızı birkaç dakikada silebilirsiniz.

Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Aşağıda sizlerle paylaşacağımız bağlantılar üzerinden hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra onay verme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Öte yandan hesabın silinmesi için ise 14 gün beklemeniz gerekmektedir.

Facebook kalıcı hesap kapatma nasıl yapılır?

Sosyal medyanın kullanımı teknolojinin artmasıyla her geçen gün artmakta. Hemen hemen herkesin artık bir Facebook hesabı var. Facebook kullanımın zevkili ve faydaları olduğu gibi, bir o kadar da zararı bulunmakta. Peki Facebook hesabını kapatmak ya da silmek isteyen Facebook hesabını nasıl kapatır ya da nasıl siler? İşte basamak basamak Facebook hesabı kapatma ve silme işlemleri.

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Facebook hesap dondurma nasıl yapılır?

Hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve istediğiniz zaman geri dönmeyi tercih edebilirsiniz.

Hesabınızı dondurmak için:

- Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan tıklayın

- Ayarlar'ı seçin

- Sol sütunda Genel'e tıklayın

- Hesabını yönet'i seçin ve ardından ekranda aşağı inip Hesabını dondura tıklayın

Hesabınızı dondurursanız Facebook'taki diğer kişiler profilinizi göremez ve insanlar sizi aratamaz. Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler, başkaları tarafından görülmeye devam edebilir.

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz, e-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yaparak istediğiniz zaman hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Facebook'a veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanırsanız, hesabınızın yeniden etkinleştirileceğini aklınızda bulundurun. Bu, arkadaşlarınız, fotoğraflarınız ve gönderileriniz de dahil olmak üzere Facebook profilinizin tamamen geri yükleneceği anlamına gelir. Hesabınızı yeniden etkinleştirmek için giriş yapmakta kullandığınız e-posta adresine erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.

Facebook hesabı dondurulduğunda ne olur?